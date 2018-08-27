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學生打工月賺19K　夢幻職缺是模特兒　實際卻是這行業

記者彭夢竺／台北報導2018/08/27 10:42
▲根據調查，50.4%的學生打工月入1萬元至2萬元，其中有58.2%的大學生覺得錢依舊不夠用。（圖／NOWnews資料照）
▲根據調查，50.4%的學生打工月入1萬元至2萬元，其中有58.2%的大學生覺得錢依舊不夠用。（圖／NOWnews資料照）

再過一周就要迎接9月開學季，不少學生為了分擔家計，除了課業外也開始煩惱打工問題。據調查，50.4%學生打工月入1萬元至2萬元，其中有58.2%的大學生覺得錢不夠用，認為夢幻高報酬職缺Top3，包含外拍模特兒、網路直播主以及展場SG，但實際上真正計畫的熱門打工職缺Top3，則是超商店員、速食店人員，以及餐廳服務生。

每逢9月是大學開學季，不論學雜費、生活費經常傳出漲聲，加上薪資水準倒退數十年，光靠父母親努力工作，家中經濟壓力仍不小，許多大專學生在課業之餘，都需要分神打工、接家教，有人為了分擔家計，有人則想提早獨立過活。根據yes123求職網的調查發現，有高達96.2%的大學生曾經半工半讀過，月入1萬元至2萬元之間的約50.4%，1萬元以下占15.9%，平均月收入落在19451元。

即使有超過9成大學生曾打工、接家教，仍有58.2%的學生覺得所賺到的錢不夠用，其中41.1%還是得靠父母資助。

為了多賺點錢，不少大學生心目中都有夢幻高報酬的打工職缺，調查顯示，位居排行榜前5名的依序是外拍模特兒(39.9%)、網路直播主(38.7%)、展場SG(37.6%)、外包接案(翻譯、設計)(36.6%)，以及人體藥物試驗(35.4%)。

但是實際上衡量自身能力與上課時間的分配，大學生真正計畫打工的熱門職缺，Top5依序為超商店員(32.2%)、速食店人員(31.3%)、餐廳服務生(30.1%)、飲料店人員(25.5%)，以及大賣場人員(24%)。

關鍵字人力銀行打工兼差大學生開學yes123求職網
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