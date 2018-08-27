學生打工月賺19K　夢幻職缺是模特兒　實際卻是這行業

再過一周就要迎接9月開學季，不少學生為了分擔家計，除了課業外也開始煩惱打工問題。據調查，50.4%學生打工月入1萬元至2萬元，其中有58.2%的大學生覺得錢不夠用，認為夢幻高報酬職缺Top3，包含外拍模特兒、網路直播主以及展場SG，但實際上真正計畫的熱門打工職缺Top3，則是超商店員、速食店人員，以及餐廳服務生。

每逢9月是大學開學季，不論學雜費、生活費經常傳出漲聲，加上薪資水準倒退數十年，光靠父母親努力工作，家中經濟壓力仍不小，許多大專學生在課業之餘，都需要分神打工、接家教，有人為了分擔家計，有人則想提早獨立過活。根據yes123求職網的調查發現，有高達96.2%的大學生曾經半工半讀過，月入1萬元至2萬元之間的約50.4%，1萬元以下占15.9%，平均月收入落在19451元。