馬斯克放棄特斯拉私有化 未能解決法律困境

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）部分證券律師透露，美國電動車製造商特斯拉（Tesla）執行長馬斯克突然決定放棄公司私有化計畫，無法解決他日益嚴重的監管與法律困境，甚至可能會變得更糟。

馬斯克（Elon Musk）24日深夜在公司部落格貼文解釋為何改變心意，他說將公司私有化「會比最初所預期更耗時和更讓人分心」，且「特斯拉大部分現有股東都認為，繼續上市對我們比較好」。

馬斯克最初於7日在推特貼文讓投資人感到驚訝，內文說特斯拉私有化「資金已經到位」，這項交易價值將高達720億美元（約新台幣2兆2074億元）。另一則推文則寫道：「已經獲得投資人的支持。」