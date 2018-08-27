NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈豪雨不停　南市災防高度警戒議員關切災後處理　望補助從速從寬遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

馬斯克放棄特斯拉私有化 未能解決法律困境

中央社2018/08/27 10:05
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）部分證券律師透露，美國電動車製造商特斯拉（Tesla）執行長馬斯克突然決定放棄公司私有化計畫，無法解決他日益嚴重的監管與法律困境，甚至可能會變得更糟。

馬斯克（Elon Musk）24日深夜在公司部落格貼文解釋為何改變心意，他說將公司私有化「會比最初所預期更耗時和更讓人分心」，且「特斯拉大部分現有股東都認為，繼續上市對我們比較好」。

馬斯克最初於7日在推特貼文讓投資人感到驚訝，內文說特斯拉私有化「資金已經到位」，這項交易價值將高達720億美元（約新台幣2兆2074億元）。另一則推文則寫道：「已經獲得投資人的支持。」

「華爾街日報」（Wall Street Journal）8日報導，馬斯克和特斯拉正面臨投資人提起的訴訟，還有美國證券管理委員會（SEC）針對馬斯克7日推文真實性的調查。

Murphy & McGonigle律師事務所律師克里明（Stephen Crimmins）表示：「SEC將持續調查，直到他們查明事實到滿意為止。」克里明曾在SEC任職14年。

「週五（24日）發生的事對SEC有利，因為這將允許他們調查，馬斯克放棄私有化，是否顯示了他的聲明沒有合理基礎。」

馬斯克堅持自己最初的聲明，他認為交易是有可能的。一位熟悉內情人士告訴路透社，馬斯克很認真推動特斯拉私有化。

但出於誠意行事可能不足以幫助馬斯克逃脫監管機構的關注。（譯者：陳彥鈞/核稿：鄭詩韻）1070827

嘉義竹崎2自小客車對撞事故...華新科：被動元件吃緊成常態...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan