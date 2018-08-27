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〈每週CFTC報告〉英鎊淨空單飆升 投機者連18週

鉅亨網2018/08/27 10:27
鉅亨網 / NOWnews
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美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 於週五 (24 日) 公布交易者持倉報告，截至 8 月 21 日當週，投機者連續 18 週增加美元指數的多單部位，黃金淨空單部位續增，但聯準會主席鮑爾 24 日表示預期緩慢升息，黃金價格獲得支撐。

主要貨幣持倉量一覽

美元持倉是以兌 6 種主要貨幣 (日圓、歐元、英鎊、瑞郎、加元和澳元) 的整體部位計算，根據《路透社》的金額計算，截至 8 月 21 日當週，美元的淨多頭規模達 236.7 億美元，比前一週增加 5 億美元，為 2017 年 1 月 17 日以來的最高水平。

美元持倉量變化
美元持倉量變化

日圓看多合約增加 10962 口，澳幣多頭部位增加 1576 口，紐西蘭幣多頭合約增加 1550 口。另一方面，投機者持續增加歐元和英鎊的空頭部位，英鎊空頭部位大增 11597 口，歐元空頭合約增加 3052 口，加拿大幣的空頭部位小增 823 口。

主要貨幣持倉量變化
主要貨幣持倉量變化
美元指數

非商業型的投資者，包含對沖基金與大型投機者，持續展現對美元指數的支持，數據截止的一週，看多部位增加 2089 口至 34122 口，連續 18 週展現增長態勢，看多情緒來到 2017 年 5 月 16 日以來的高點，當時看多部位為 34275 口。

美元指數持倉量變化
美元指數持倉量變化
英鎊

英國脫歐協議遲遲無法談攏，《每日電訊報》(The Daily Telegraph) 報道，英國與歐盟已決定將英國脫歐談判達成協議期限延長 4 週，至 11 月中。

市場擔憂若英國在無協議情況下脫歐，將導致英國分裂，造成貿易受損，投機者因此看空英鎊，英鎊的多頭部位連續 5 週下降，目前看空情緒達 2017 年 5 月 2 日以來高點。

英鎊
英鎊持倉量變化
黃金

非商業型投資者連續 6 週減少黃金期貨的多頭部位，截至 8 月 21 日，投機者的黃金淨空單達 8710 口，為 2001 年 12 月 11 日以來的看空高點，當時淨空單為 21717 口。

黃金
黃金持倉量變化

然而，Fed 主席鮑爾 24 日於央行年會上表示，他預計升息步伐將更緩慢而穩定，12 月再度升息 1 碼的決策變得較不確定，導致美元走弱，黃金價格小漲，投資者可觀察此舉是否改變市場對黃金的情緒。

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關鍵字美元英鎊黃金美元指數afpheadline
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