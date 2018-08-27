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中央社

遭控包庇性侵事件 教宗方濟各：不予回應

中央社2018/08/27 10:28
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社教宗專機上26日綜合外電報導）教廷前高階官員指控教宗方濟各（Pope Francis）包庇性侵事件，方濟各今天表示不會回應，並說相關指控文件「不言自明」。

方濟各本週末訪問愛爾蘭期間，前教廷駐華府大使維甘諾（Carlo Maria Vigano）致函保守的天主教媒體。

在長達11頁的信中，維甘諾指控，方濟各上月接受被控性侵的美國華府前大主教麥卡里克（TheodoreMcCarrick）辭職，事實上教宗5年前就獲知他的罪行，因此維甘諾呼籲教宗辭職。

路透社報導，方濟各搭機自愛爾蘭首都都柏林返回羅馬期間，在機上對記者表示，他不會對這封信發表任何意見，並說記者應仔細閱讀信件，再自行判斷內容的可信度。

方濟各說：「我今天上午讀了那項陳述。我讀了後，我將真誠地說，我必須對你（記者）和所有關注事件的人表示：仔細閱讀這份文件，然後自行判斷。」

他說：「我不會就此發表任何言論。我認為這項陳述不言自明，而你已具備新聞專業能力，足以自行下結論。」

方濟各的愛爾蘭之行，因天主教會涉入愛爾蘭及世界各地的性侵醜聞而蒙塵。而維甘諾的信件，是首次有教會內部人士連番對教宗做出指控。

維甘諾指控多位前任及現任梵蒂岡及美國天主教會神職人員包庇麥卡里克。

88歲的麥卡里克遭控在將近50年前性侵一名未成年人，還強迫成年神學院學生與他共寢。麥卡里克在指控浮出檯面後被撤銷職銜，並於上個月難堪請辭。（譯者：鍾佑貞/核稿：鄭詩韻）1070827

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