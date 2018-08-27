台北市長選舉 李錫錕搶頭香登記參選

（中央社記者梁珮綺台北27日電）台大教授李錫錕與團隊今天上午到台北市選舉委員會登記參選台北市長，他說，台北市目前氣氛很像醫院，把所有人當成病人，他會運用他個人特質，把台北市氣氛變成運動場。
年底九合一選舉即將登場，台北市選委會今天起受理市長、市議員、里長登記參選，李錫錕上午9時到選委會登記，成為所有參選人中首位登記者，他進行資格受理時，笑說自己是為了夢想而來。不過，他的紐約大學政治學博士學歷未獲外交部認證，必須補件。
李錫錕說，台北市長不但要面對現實、要解決問題、要執行政策，更重要是製造夢想，如今台北市的氣氛很像醫院，把所有人當成病人，他會將台北市的氣氛變成運動場，讓市民成為運動員、觀眾，彼此互相加油、鍛鍊身體、奪取金牌。
他說，台北市民現在感受很嘔、很悶、沒有希望，「在這狀況之下，才會想要看馬戲團表演、才會想要到醫院檢查身體」，他說，這是不對的，應要鍛鍊生命力。
李錫錕表示，他沒有組織，所以最重要的就是他的個人特質，他也引用英國前首相邱吉爾在第二次世界大戰時的言語，即口頭表達與演講能力比國王還要偉大，因語言表達本能可激起沮喪、悲觀人民的心情，掌聲也從稀稀疏疏到大聲。
至於保證金新台幣200萬元，他坦言是抵押祖產孤注一擲，表示自己可以對不起自己的祖先，但不能對不起把他養大、讓他有機會貢獻一輩子的國家社會。
最後，他也呼籲其他參選人登記時，同意參加辯論，不要再打口水戰、耍嘴皮，而是就政見進行辯論，成為一個好榜樣。（編輯：李錫璋）1070827