台北市長選舉 李錫錕搶頭香登記參選

（中央社記者梁珮綺台北27日電）台大教授李錫錕與團隊今天上午到台北市選舉委員會登記參選台北市長，他說，台北市目前氣氛很像醫院，把所有人當成病人，他會運用他個人特質，把台北市氣氛變成運動場。

年底九合一選舉即將登場，台北市選委會今天起受理市長、市議員、里長登記參選，李錫錕上午9時到選委會登記，成為所有參選人中首位登記者，他進行資格受理時，笑說自己是為了夢想而來。不過，他的紐約大學政治學博士學歷未獲外交部認證，必須補件。

李錫錕說，台北市長不但要面對現實、要解決問題、要執行政策，更重要是製造夢想，如今台北市的氣氛很像醫院，把所有人當成病人，他會將台北市的氣氛變成運動場，讓市民成為運動員、觀眾，彼此互相加油、鍛鍊身體、奪取金牌。