網紅罵志願役軍人都是廢物　國防部：已蒐集事證將提告

823水災重創南台灣，國軍投入大量兵力與裝備投入救災與災後復原，但是卻有22萬人追蹤的網紅在臉書上直播罵「中華民國大部分志願役軍人都是廢物」等內容。國防部今(27)日表示，已蒐集相關事證，依法提出告訴。

針對臉書帳號署名陳沂於個人臉書，發表「中華民國大部分志願役軍人都是廢物」內容，國防部27日表示，對於陳民直播內容，已嚴重玷損軍人形象與尊嚴，對此表達嚴厲譴責。

國防部指出，正當國軍全力投入救災之際，陳女逕自發文詆毀日以繼夜投入災害救援，協助民眾清理家園的軍人，趁機製造話題來分裂軍民的情感，其心可議，已蒐集相關事證，依法提出告訴，以正視聽，還給軍人公道。