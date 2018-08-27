網紅罵志願役軍人都是廢物　國防部：已蒐集事證將提告

823水災重創南台灣，國軍投入大量兵力與裝備投入救災與災後復原，但是卻有22萬人追蹤的網紅在臉書上直播罵「中華民國大部分志願役軍人都是廢物」等內容。國防部今(27)日表示，已蒐集相關事證，依法提出告訴。
針對臉書帳號署名陳沂於個人臉書，發表「中華民國大部分志願役軍人都是廢物」內容，國防部27日表示，對於陳民直播內容，已嚴重玷損軍人形象與尊嚴，對此表達嚴厲譴責。
國防部指出，正當國軍全力投入救災之際，陳女逕自發文詆毀日以繼夜投入災害救援，協助民眾清理家園的軍人，趁機製造話題來分裂軍民的情感，其心可議，已蒐集相關事證，依法提出告訴，以正視聽，還給軍人公道。
另外，針對臉書「正宗！鬼島狂新聞」描述25日蔡英文總統搭乘雲豹甲車勘災行程，自稱為甲車駕駛與友人對話提及「甲車上的同儕都是荷槍實彈，槍都是上膛了，…怎麼會叫我們荷槍實彈呢？」國防部查證當日擔任隸屬234旅的八輪甲車駕駛張姓下士及車長林姓中士，均未在網路發文，亦證實無上述臉書所述內容。
國防部鄭重澄清，該臉書所述實為惡意散播虛假訊息、謠言，蓄意攻訐國家元首和國軍，製造軍民對立與不安。國防部嚴正譴責此種散布不實訊息的低劣行徑，將立即依法提告，以正視聽。