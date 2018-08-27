Fed鮑威爾暗示升息不用加快 惟非全然鴿派

美國聯準會 (Fed) 主席鮑威爾在 8 月 24 日的 Jackson Hole 中央銀行年會中發表演說，演說中所釋放的訊息都相當一致，元大寶華綜合經濟研究院今 (27) 日對此評析，鮑威爾表示目前美國經濟沒有過熱的風險，暗示升息的速度不用加快，但要留意的是，從他以「盡一切努力」去確保通膨預期不會失控的言論可發現，鮑威爾也非全然鴿派。

元大寶華指出，在這次的演說中，鮑威爾相當推崇前 Fed 主席葛林斯班的貨幣政策管理方式，也就是風險控制的風格，這讓市場偏鴿派去解讀，但仍要留意其強調「盡一切努力 (whatever it takes)」去確保通膨預期不會失控，代表非完全的鴿派。