NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈豪雨不停　南市災防高度警戒議員關切災後處理　望補助從速從寬遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

Fed鮑威爾暗示升息不用加快 惟非全然鴿派

鉅亨網2018/08/27 10:42
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

美國聯準會 (Fed) 主席鮑威爾在 8 月 24 日的 Jackson Hole 中央銀行年會中發表演說，演說中所釋放的訊息都相當一致，元大寶華綜合經濟研究院今 (27) 日對此評析，鮑威爾表示目前美國經濟沒有過熱的風險，暗示升息的速度不用加快，但要留意的是，從他以「盡一切努力」去確保通膨預期不會失控的言論可發現，鮑威爾也非全然鴿派。

元大寶華指出，在這次的演說中，鮑威爾相當推崇前 Fed 主席葛林斯班的貨幣政策管理方式，也就是風險控制的風格，這讓市場偏鴿派去解讀，但仍要留意其強調「盡一切努力 (whatever it takes)」去確保通膨預期不會失控，代表非完全的鴿派。

另一方面，鮑威爾對其演說作出總結，認為目前 Fed「漸進」升息的做法，是在升息過快以及過慢兩大風險中取得一個平衡點，主要是因儘管目前失業率低於 Fed 的自然失業率，但畢竟自然失業率的估計充滿不確定性，因此保守一點的策略比較適宜。

整體來說，元大寶華認為，鮑威爾的演說傳達一個很清楚的訊息─當失業率低於 Fed 會判斷的自然失業率時，理應持續升息，但畢竟 Fed 對於自然失業率的估計充滿相當大的不確定性，因此維持現在「漸進」升息的做法，也就是每 3 個月升息一次，直到發現有明確證據證明通膨預期偏離 Fed 目標時，才加快或扭轉政策。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字聯準會美國升息鮑威爾央行年會央行鴿派美元headline
823豪雨災情 岱稜及康那...〈財報〉映客上半年經調整純...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan