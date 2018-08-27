不滿男友晚下班！女子暴走狂嗆　拿食物猛砸超商店長

彰化一名支援超商大夜班的員工，因為被店長要求補貨而晚了約半小時下班，沒想到員工的女友竟然因此暴怒，不僅來到現場叫囂，還拿起店內的商品狠砸店長。事後店長無奈表示，因為該名員工上班都在滑手機，該做的事情沒做完，才會要求他把貨補齊才能下班。

綜合媒體報導，網友在臉書社團「黑色豪門企業」中 PO 出一段影片，表示彰化某間便利商店中，店長請大夜班員工下班時補貨，沒想到員工的女友竟然到店裡拿東西砸店長！影片中可見，一名身穿藍衣的女子不斷對著櫃檯裡的店長叫囂，更氣得拿起店內商品，瘋狂朝著店長的方向猛砸，行徑相當失控。據了解，這名員工的女友認為，大夜班明明表定早上 8 點下班，但該員工卻到了 8 點 36 分才下班，才會對店長發飆。



▲員工的女友除了發狂怒嗆店長，還拿起店內商品猛丟，行徑十分失控。（圖／翻攝自臉書黑色豪門企業 , 2018.8.27）

報導指出，店長無奈表示，由於該名員工上班期間都在滑手機，該做的事情沒做完，才會要求他補完貨才能下班，沒想到竟引來他的女友如此暴走的反應；店長指出，員工的女友甚至還怒嗆：「為什麼不是你（店長）補！」讓他感到好傻眼。

許多網友看了後紛紛留言表示：「女友是忙著帶他去哪」、「大夜班補完貨才下班正常的吧！難道要一堆空缺然後就下班了」、「這種人才適合自己開店啦！有本事請員工下班都不用補貨，自己就知道了啊」、「感覺會被女友家暴」、「就這樣，工作被女友搞丟了」。