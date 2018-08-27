823豪雨災情 岱稜及康那香倉儲貨物受損可獲保險理

台灣中南部 823 豪雨災情嘉義及台南所受影響最大，台南市設廠業者真空鍍膜業者岱稜 (3303-TW) 及不織布產品業者康那香 (9919-TW) 倉儲成品皆有受損，但兩廠表示，貨品皆有投保，因此將可尋求災損理賠。

統一 (1216-TW)、桂盟 (5306-TW)、鉅橡 (8074-TW) 則設廠於嘉南地區，三家業者皆表示，未受豪雨損害，PCB 業霖宏 (5464-TW) 則設廠在此次重災區的嘉義，霖宏主管今 (27) 日指出，公司廠房在嘉義地勢較高的民雄工業區，並未受豪雨成災影響。