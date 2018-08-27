小英「坐雲豹勘災照」驚傳PO臉書就遭刪！他倆親自實驗

南台灣近日受熱帶低壓籠罩影響，各地紛紛遭受暴雨狂襲，高雄、台南、嘉義等多處出現淹水狀況。有輿論認為，行政院長賴清德在台南市長任內「治水失敗」，對此，賴清德表示「批評的人可以講出來，讓他當上帝，選擇這些雨量下在那些地方，他有把握不會淹水？」而蔡英文則在被民眾罵翻後，面對媒體詢問「是否感覺委屈？」回應「怕委屈就不要當總統」。

連日豪雨讓中南部傳出許多淹水災情，總統蔡英文日前南下嘉義勘災，卻坐著「雲豹裝甲車」前往災區，引發當地居民不滿，憤而怒嗆「下來用走的」。沒想到如今更傳出一張「小英在雲豹車上笑著揮手」的照片，只要 PO 到網路上就會被刪除。對此，淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪與警大前教授葉毓蘭都在臉書 PO 出此圖親自實驗。

此外，內政部長徐國勇不僅沒有陪同賴揆勘災，還在視察基隆市警局時，脫口說出「治水就像感冒一樣，沒有藥可以讓你永遠不感冒」，挨批又在講幹話。



▲淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪臉書測試文。（圖／翻攝自包正豪臉書）

執政黨種種行徑慘遭民眾怒罵，沒想到現在更驚傳一張「小英總統坐在雲豹車上和大家微笑揮手」的照片，只要上傳臉書等社群媒體就會被刪除的訊息。對此，包正豪在臉書親自測試是否會被刪除？葉毓蘭隨後也接力分享此圖，目前圖片在兩人臉書仍然可見。

網友們則紛紛回應：「按讚就被刪」、「他們這樣搞，反彈只會更大 !」「只要按讚就會刪，所以本圖千萬不要按讚」、「貼在自己的帳號上是不會被刪的 但只要是被鎖定的帳號.....例如我，我貼在別人臉書的圖有人按讚就會被刪。」「鎖定特定批評民進黨的帳號而來的」、「在這個人人都是自媒體的時代，我實在不明白，他們這樣做有啥意義。」



▲警大前教授葉毓蘭在臉書分享「小英在雲豹車上笑著揮手」的照片。（圖／翻攝自葉毓蘭臉書）