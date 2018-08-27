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雨來了！西南氣流接力轟炸南台灣　全台持續發布豪雨特報

記者陳致宇／台北報導2018/08/27 10:52
▲今（ 27 日）、明兩日預估是西南氣流影響最顯著的時段，中南部及台東地區要嚴防豪雨發生。（圖／NOWnews資料圖片）
▲今（ 27 日）、明兩日預估是西南氣流影響最顯著的時段，中南部及台東地區要嚴防豪雨發生。（圖／NOWnews資料圖片）

熱帶性低氣壓剛離開，西南氣流接力報到，中央氣象局預估，今（ 27 日）、明兩日是西南氣流影響最顯著的時段，全台各地降雨機率偏高，尤其是中南部及台東地區需嚴防豪雨。目前包含台南、高雄、屏東等地區，日累積雨量已突破 100 毫米，這樣的天氣型態預計要 9 月後才會逐漸趨緩。

氣象局表示，受到低壓帶及西南氣流影響，今日全台各地降雨機率偏高，中南部及台東地區慎防豪雨，尤其南部更要注意豪雨以上的劇烈降雨出現，其他地區整天亦有機會出現陣雨或雷雨，並不排除會有局部大雨發生。


▲目前包含台南、高雄、屏東等地區，日累積雨量已突破 100 毫米。（圖／中央氣象局）

氣象局持續針對全台各地發布豪大雨特報，屏東縣、高雄市、台南市、台東縣、嘉義縣（市）、雲林縣有大雨或局部豪雨發生的機率，彰化、台中、花蓮、宜蘭及澎湖地區有局部大雨發生的機率，南投及北部地區午後亦有下局部大雨機會。氣象局提醒，由於連日降雨，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防淹水。


▲氣象局持續針對全台各地發布豪大雨特報，由於連日降雨，山區需慎防坍方及落石，低窪地區防淹水。（圖／中央氣象局）

至於雨會下到什麼時候？氣象局預估， 30 、 31 日西南氣流漸弱，但台灣仍受低壓帶影響，各地有局部短暫陣雨或雷雨發生機率； 9 月 1 日後南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大多為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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