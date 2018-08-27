雨來了！西南氣流接力轟炸南台灣　全台持續發布豪雨特報

熱帶性低氣壓剛離開，西南氣流接力報到，中央氣象局預估，今（ 27 日）、明兩日是西南氣流影響最顯著的時段，全台各地降雨機率偏高，尤其是中南部及台東地區需嚴防豪雨。目前包含台南、高雄、屏東等地區，日累積雨量已突破 100 毫米，這樣的天氣型態預計要 9 月後才會逐漸趨緩。

氣象局表示，受到低壓帶及西南氣流影響，今日全台各地降雨機率偏高，中南部及台東地區慎防豪雨，尤其南部更要注意豪雨以上的劇烈降雨出現，其他地區整天亦有機會出現陣雨或雷雨，並不排除會有局部大雨發生。



▲目前包含台南、高雄、屏東等地區，日累積雨量已突破 100 毫米。（圖／中央氣象局）