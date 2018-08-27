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中央社

暴雨重擊南台 9月天然氣桶裝瓦斯擬凍漲

中央社2018/08/27 10:45
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者林孟汝台北27日電）暴雨襲擊中南部縣市，加上中秋節即將到來，為穩定物價，中油研議凍漲9月天然氣及桶裝瓦斯價格，自行吸收各約2.99%及每公斤2元的漲幅，並會儘早公布決策。

熱帶性低氣壓23日起為中南部帶來強降雨，各地發生水災，截至26日下午5時，農業產物估計損失計新台幣5億6311萬元，其中以嘉義縣損失4億152萬元最嚴重，蔬菜水果及雞鴨魚肉等民生物價已聞風上漲。

中油發言人黃仁弘對中央社記者表示，9月24日就是中秋節，為穩定物價及照顧民生，中油正研議比照端午節作法，凍漲9月天然氣及家用液化石油氣（桶裝瓦斯），由中油先暫行吸收漲幅，之後氣價調降時再予以回收。

據中油估算，截至今天止，天然氣價應調漲2.99%，桶裝瓦斯每公斤應漲2元，如以小商家平均每月用15桶20公斤桶裝瓦斯計算，雞排等小吃店約可省下600元支出。

黃仁弘說，氣價依規定會在9月1日下午公布，但凍漲穩定物價是好事，決定後會儘快公布。

中油考量端午節物價，也曾在6月凍漲氣價，吸收桶裝瓦斯每公斤應調漲的2.8元漲幅，但因原油價格上揚致氣源成本增加，7、8兩月氣價各調漲0.3元及1.8元，暫行吸收的2.8元漲幅，迄今仍未回收。（編輯：張均懋）1070827

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