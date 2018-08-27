越南官員肯定馬侃促進越美關係

（中央社河內27日電）美國共和黨聯邦參議員馬侃25日因腦癌逝世，享壽81歲。越南外交官表示，馬侃在越美關係史上扮演十分重要的角色，是越美關係正常化進程中和解精神的象徵。

越戰期間，馬侃志願擔任作戰職務，駕機從航艦起飛低空轟炸北越。馬侃1967年10月26日執行他的第23趟飛行任務，在轟炸北越首都河內時遭北越軍方擊落，成為戰俘，被關入美軍稱為「河內希爾頓」的火爐（HoaLo）監獄，直到1973年3月才獲釋。

馬侃隨後多次重返越南，是努力推動越美關係正常化的人物之一。

越通社新聞網站報導，越南駐美國大使何金玉（HaKim Ngoc）受訪時表示，對馬侃促進越美關係正常化的戰略視野和政治決心印象深刻，馬侃對越美全面夥伴關係努力不懈，促使雙方從舊敵走到關係正常化，並繼續向前發展。