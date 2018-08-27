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中央社

越南官員肯定馬侃促進越美關係

中央社2018/08/27 10:47
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社河內27日電）美國共和黨聯邦參議員馬侃25日因腦癌逝世，享壽81歲。越南外交官表示，馬侃在越美關係史上扮演十分重要的角色，是越美關係正常化進程中和解精神的象徵。

越戰期間，馬侃志願擔任作戰職務，駕機從航艦起飛低空轟炸北越。馬侃1967年10月26日執行他的第23趟飛行任務，在轟炸北越首都河內時遭北越軍方擊落，成為戰俘，被關入美軍稱為「河內希爾頓」的火爐（HoaLo）監獄，直到1973年3月才獲釋。

馬侃隨後多次重返越南，是努力推動越美關係正常化的人物之一。

越通社新聞網站報導，越南駐美國大使何金玉（HaKim Ngoc）受訪時表示，對馬侃促進越美關係正常化的戰略視野和政治決心印象深刻，馬侃對越美全面夥伴關係努力不懈，促使雙方從舊敵走到關係正常化，並繼續向前發展。

何金玉指出，馬侃甚至生病的時候，仍一心一意關心越美關係，關注南海問題（越稱東海）等議題。馬侃對越南的熱心已激勵不少美國其他年輕議員繼續支持越美關係，相信兩國關係將繼續蓬勃發展，造福兩國人民。

越南駐美國前任大使范光榮（Pham Quang Vinh）也肯定馬侃對越美兩國友好合作關係的巨大貢獻。范光榮表示，馬侃一直重視越美關係，指出越南是亞太地區具有重要地位和作用，從而對美國2016年全面解除對越南武器禁令作出積極貢獻。（編輯：紀錦玲）1070827

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