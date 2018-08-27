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中央社

MLCC晶片電阻供應緊俏 被動元件族群漲聲響起

中央社2018/08/27 10:56
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）被動元件MLCC和晶片電阻供不應求，類股盤中大漲，國巨漲6.6%，華新科大漲9%，禾伸堂漲6.3%。

國巨今天開高走堅，最高來到686元，漲6.6%，華新科收復300元大關，最高來到306元，大漲9%，禾伸堂攻抵177元，漲6.3%；此外大毅盤中最高來到77.5元，漲6.3%，信昌電來到95.4元，漲幅9.5%。佳邦攻上漲停35.6元。

歐系外資法人報告日前預期，到2019年底之前，積層陶瓷電容（MLCC）供需仍無法平衡，MLCC供應持續緊俏，預期下半年MLCC仍有一波漲價潮，2019年仍看漲。

國巨先前在法說會上表示，晶片電阻和MLCC供不應求，未來會更明顯，被動元件基本面健康，但供需無法平衡。

在產能部分，國巨未來2年將擴充MLCC產能，年產能擴充幅度約15%，明年可增加900億顆MLCC產量。

華新科深耕MLCC產品，提升車用MLCC、車用晶片電阻、5G天線和射頻RF元件解決方案，聚焦日本重點客戶的滲透率。

全球積層陶瓷電容器主要大廠包括日本村田製作所（Murata）、韓國大廠SEMCO、台灣廠商國巨、華新科、日本廠商太陽誘電（Taiyo Yuden）、KEMET、AVX、TDK等。

亞系外資法人先前報告指出，晶片電阻需求強，其中陶瓷基板材料平均銷售價可能上揚10%到15%，此外由於主要供應商產能有限，加上中國大陸環保趨嚴，晶片電阻還有漲價空間。（編輯：陸倩瑤）1070827

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