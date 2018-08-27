MLCC晶片電阻供應緊俏 被動元件族群漲聲響起

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）被動元件MLCC和晶片電阻供不應求，類股盤中大漲，國巨漲6.6%，華新科大漲9%，禾伸堂漲6.3%。

國巨今天開高走堅，最高來到686元，漲6.6%，華新科收復300元大關，最高來到306元，大漲9%，禾伸堂攻抵177元，漲6.3%；此外大毅盤中最高來到77.5元，漲6.3%，信昌電來到95.4元，漲幅9.5%。佳邦攻上漲停35.6元。

歐系外資法人報告日前預期，到2019年底之前，積層陶瓷電容（MLCC）供需仍無法平衡，MLCC供應持續緊俏，預期下半年MLCC仍有一波漲價潮，2019年仍看漲。