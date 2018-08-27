台北只剩老化與幹話　丁守中登記參選批柯文哲是虛榮城市

丁守中說，當中南部陷在蔡政府「治國無能，治水失敗」的痛苦裡，今天登記參選倍感責任重大，這四年過去了，在「大城市崛起」的時代，台北在國際城市競爭評比上更黯淡了，選了柯文哲，台北競爭實力一切都打折，仿彿搭錯車，一輛開往衰敗、口水、作秀的列車，和其他主要城市相比，台北已經快要看不到人家的車尾燈。

國民黨台北市長參選人丁守中今(27)日登記參選台北市長，黨籍市議員與參選人也踴躍出席，丁守中致詞時批評，台北市城市競爭力不斷下降，評比持續退步，這樣柯文哲還可以叫「光榮城市」嗎？柯P甚至連「虛榮」都不夠資格。

丁守中也提出，日本公布的「全球城市實力指數」，全球四十四個主要城市，台北掉到36名。香港第九，北京十三，上海十五，全數向前。台北還輸給吉隆坡、曼谷；聯合國與中國社科院共同發布的「全球城市競爭力」，全球百大城市中，亞洲大崛起，但台北退步到四十七名，輸給九個大陸城市。

丁守中批評，柯文哲四年搞垮了台北，竟然還「放空氣」說要組黨、要選總統？柯身為首都市長，「領導與團隊」至關重要，台北市三十二個一級局處，四分之三首長中途跳船逃生。距離柯文哲越近，越了解真相。他認為最糟糕的領導就是：捧紅了市長，糟蹋了城市，愧對了市民。

丁守中指出，柯文哲主政台北這四年只有老化、幹話，沒有變化，招商引資不到香港、新加坡的零頭；BOT勉強破零；大巨蛋，繼續拖延擺爛。內湖塞車，柯文哲只會說：沒救了。柯文哲選前痛罵煙火，現在放的比誰都兇；他選前痛罵作秀文化，現在台北只剩作秀文化。台北四年，除了老化，除了幹話，毫無變化，唯一改變，就是滿街多了夾娃娃機店。

丁守中強調，他要上緊台北鬆脫的螺絲釘。丁也不忘為黨籍里長、市議員拉抬聲勢，要打出全壘打，共同為大家打造嶄新台北，現場出席的議員包含鍾小平、王鴻薇、吳志剛、秦慧珠、汪志冰等人，參選人部分則有張斯綱、徐巧芯、耿薇、李明賢等人。

▲無黨籍台北市議員參選人游藝嗆聲丁守中。（圖／記者戴祺修攝,2018.08.27）

另外，現場也遇到關心大巨蛋案的無黨籍參選人游藝抗議丁守中，為何要跟遠雄集團召開記者會，不過游在抗議時丁守中支持者則高喊丁守中當選，現場維持秩序的警察也到場勸離游藝。