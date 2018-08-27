NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈豪雨不停　南市災防高度警戒議員關切災後處理　望補助從速從寬遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
政治

台北只剩老化與幹話　丁守中登記參選批柯文哲是虛榮城市

記者戴祺修／台北報導2018/08/27 11:23
▲國民黨台北市黨籍議員踴躍出席，替黨籍市長參選人丁守中登記參選造勢。（圖／記者戴祺修攝,2018.08.27）
▲國民黨台北市黨籍議員踴躍出席，替黨籍市長參選人丁守中登記參選造勢。（圖／記者戴祺修攝,2018.08.27）

國民黨台北市長參選人丁守中今(27)日登記參選台北市長，黨籍市議員與參選人也踴躍出席，丁守中致詞時批評，台北市城市競爭力不斷下降，評比持續退步，這樣柯文哲還可以叫「光榮城市」嗎？柯P甚至連「虛榮」都不夠資格。

丁守中說，當中南部陷在蔡政府「治國無能，治水失敗」的痛苦裡，今天登記參選倍感責任重大，這四年過去了，在「大城市崛起」的時代，台北在國際城市競爭評比上更黯淡了，選了柯文哲，台北競爭實力一切都打折，仿彿搭錯車，一輛開往衰敗、口水、作秀的列車，和其他主要城市相比，台北已經快要看不到人家的車尾燈。

丁守中也提出，日本公布的「全球城市實力指數」，全球四十四個主要城市，台北掉到36名。香港第九，北京十三，上海十五，全數向前。台北還輸給吉隆坡、曼谷；聯合國與中國社科院共同發布的「全球城市競爭力」，全球百大城市中，亞洲大崛起，但台北退步到四十七名，輸給九個大陸城市。

丁守中批評，柯文哲四年搞垮了台北，竟然還「放空氣」說要組黨、要選總統？柯身為首都市長，「領導與團隊」至關重要，台北市三十二個一級局處，四分之三首長中途跳船逃生。距離柯文哲越近，越了解真相。他認為最糟糕的領導就是：捧紅了市長，糟蹋了城市，愧對了市民。

丁守中指出，柯文哲主政台北這四年只有老化、幹話，沒有變化，招商引資不到香港、新加坡的零頭；BOT勉強破零；大巨蛋，繼續拖延擺爛。內湖塞車，柯文哲只會說：沒救了。柯文哲選前痛罵煙火，現在放的比誰都兇；他選前痛罵作秀文化，現在台北只剩作秀文化。台北四年，除了老化，除了幹話，毫無變化，唯一改變，就是滿街多了夾娃娃機店。

丁守中強調，他要上緊台北鬆脫的螺絲釘。丁也不忘為黨籍里長、市議員拉抬聲勢，要打出全壘打，共同為大家打造嶄新台北，現場出席的議員包含鍾小平、王鴻薇、吳志剛、秦慧珠、汪志冰等人，參選人部分則有張斯綱、徐巧芯、耿薇、李明賢等人。

▲無黨籍台北市議員參選人游藝嗆聲丁守中。（圖／記者戴祺修攝,2018.08.27）

另外，現場也遇到關心大巨蛋案的無黨籍參選人游藝抗議丁守中，為何要跟遠雄集團召開記者會，不過游在抗議時丁守中支持者則高喊丁守中當選，現場維持秩序的警察也到場勸離游藝。

 

關鍵字丁守中柯文哲台北市長選舉游藝李明賢
終結柯文哲亂象　錕P登記選市長小英打臉？一句話道破「兩黨差別」

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan