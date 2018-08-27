台灣零售業營業額屢創新高　超商、超市占比增加

台灣7月份外銷訂單、出口、工業生產指數、批發零售及餐飲業營業額，均為歷年同月新高，經濟表現亮麗，但下半年因比較基期高，加上美中貿易摩擦等不確定因素，增幅可能縮小。至於零售業部分，2017年我國零售業營業額為4兆1,451億元，以綜合商品零售業為大宗，超商、超市占比逐年增加，量販店減少，百貨公司略增。
經濟部統計處今（27）日發布當前經濟情勢概況，上半年主要國家仍延續去年的成長態勢，但是下半年美中貿易紛爭不斷，雙方頻頻加碼互課關稅，為全球經濟帶來隱憂，恐約制全球的經濟成長；台灣方面，7月的外銷訂單、工業生產指數、批發零售及餐飲業營業額都是歷年同月新高，下半年為生產及銷售旺季，加以新興科技運用持續擴展，有助於維持成長態勢，不過由於基期較高，加上貿易摩擦的不確定因素，增幅可能縮小。
零售業部分，統計處表示，金融海嘯復甦以來，零售業營業額逐年成長、屢創新高，2017年我國零售業營業額為4兆1,451億元，占國民所得民間消費的45%，是反映民間消費重要指標之一，其中以綜合商品零售業為大宗，2017年占比29.7%，超商、超市占比逐年增加，量販店減少，百貨公司略增；2018年1到6月年增4.7%，為近7年同期新高。
統計處表示，2017年台灣因為受到暖冬效應影響，零售業營業額僅增1.2%，今年上半年年增4.7%，是近7年同期新高，我國百貨公司自2009年起營業額逐年上升，2017年營業額年增0.4%，連續9年正成長，今年上半年續增2.6%。
2017年各國超市普遍成長，統計處指出，我國超市因持續深耕社區，擴充商品品項及搭配發展自有品牌，營業額逐年攀升，2017年年增6.2%；至於便利商店，因積極發展各式異業複合門市，搭配商品項目多元化及擴展物流服務，營業額屢創新高，2017年年增7.1%。