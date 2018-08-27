台灣零售業營業額屢創新高　超商、超市占比增加

台灣7月份外銷訂單、出口、工業生產指數、批發零售及餐飲業營業額，均為歷年同月新高，經濟表現亮麗，但下半年因比較基期高，加上美中貿易摩擦等不確定因素，增幅可能縮小。至於零售業部分，2017年我國零售業營業額為4兆1,451億元，以綜合商品零售業為大宗，超商、超市占比逐年增加，量販店減少，百貨公司略增。

經濟部統計處今（27）日發布當前經濟情勢概況，上半年主要國家仍延續去年的成長態勢，但是下半年美中貿易紛爭不斷，雙方頻頻加碼互課關稅，為全球經濟帶來隱憂，恐約制全球的經濟成長；台灣方面，7月的外銷訂單、工業生產指數、批發零售及餐飲業營業額都是歷年同月新高，下半年為生產及銷售旺季，加以新興科技運用持續擴展，有助於維持成長態勢，不過由於基期較高，加上貿易摩擦的不確定因素，增幅可能縮小。