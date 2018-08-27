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中央社

鈊象橘子除息 填息之路順風

中央社2018/08/27 11:08
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北27日電）遊戲股股王鈊象及遊戲橘子今天同步除息。其中橘子僅配發0.5元現金股息，早盤快速填息；鈊象配發11元現金股息，早盤開平高後逐步墊高邁向填息之路。

鈊象2017年EPS為12.97元，盈餘配發11元現金股息，今天除息參考價為150元，股價以小漲開出，維持在平盤上震盪，逐步墊高。由於鈊象在營運結構調整後，產品及區域分散，自主遊戲也在多款遊戲穩定發展下為獲利帶來正面效果，整體營運表現穩健，有別於類股營運波動大的特性，成為遊戲股中的高現金殖利率個股。

鈊象第2季受到商用機種客戶消化庫存影響下，EPS為3.41元，年減1.74%，但季增36.94%。累計上半年EPS為5.9元，年增2.78%；鈊象第2季營收7.36億元，年減14.41%，稅後盈餘為2.38億元，EPS為3.41元，年減1.74%，季增36.94%。

鈊象營運主要區分為商用遊戲機台及行動遊戲，第2季在商用遊戲機台方面，大陸市場受遊樂場所展店速度較慢及庫存去化不利的影響，新品推廣不易，使大陸市場營收較去年同期大幅減少。

鈊象美國市場庫存去化速度亦不若預期，東南亞主要市場馬來西亞則因大選干擾之故，市場需求不明顯，使美國及東南亞市場營收亦較去年同期顯著減少，三大主要市場營收均大幅減少。

行動遊戲方面，雖去年同期有發發發遊戲高基期影響，但在團隊的努力下，自製運營的明星三缺一、滿貫大亨、金好運、及海外授權權利金均持續增加，彌補了發發發遊戲營收減少的缺口，使行動遊戲僅較去年同期略減。

展望2018年第3季，鈊象表示，商用遊戲機台部分，受到上半年主要市場都呈現庫存去化及需求不顯的影響，內部保守看待第3季的營收成長力道，但仍將依計畫推出新品，期望第4季有較好的表現。

整體而言，今年以來的營收與獲利表現，呈現逐季成長的態勢，下半年雖主要市場仍充斥著許多不確定性，但目標是下半年能交出更好的成績。

橘子配發0.5元現金股利今天除息，參考價為72.1元，早盤完成填息，受惠「天堂M」營運維持，橘子表示，第3季為傳統旺季，下半年將加速改版進度，藉此挹注公司營運持續攀峰，預期今年單季營運可望穩定持續向上的格局，不會再有大起大落狀況。

橘子今年第2季營收新台幣35億元，年增率104%，稅後盈餘5.2億元，年成長18.53倍，季增率28%，每股盈餘（EPS）3.09元，創單季歷史新高，累計上半年EPS達5.51元。（編輯：林沂鋒）1070827

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