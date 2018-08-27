元太電子紙貨架標籤業務樂觀 外資重申買進

元太 (8069-TW) 法說會釋出下半年營收將優於上半年，毛利率也將回升，最新外資報告看好元太電子紙貨架標籤 (ESL) 業務成長，加上其他非電子書閱讀器等新應用業績成長，亞系外資重申買進評等，目標價 51 元，歐系外資反應毛利率表現較佳，調高元太今年到後年每股純益預估，調幅 1-2%，重申優於大盤表現，目標價 52 元。

歐系外資認為，元太 ESL 今年出貨將超過電子書閱器，對 ESL 後續成長力道樂觀，在非電子閱讀器業績成長下，看好下半年的表現；歐系外資指出，元太第 2 季每股純益 0.77 元，表現優於原先的預估，全年營運目標不變，下半年銷售將較上半年成長 34%，較去年同期成長 5%。