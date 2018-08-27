〈房產〉低薪難攀高房價 青年貸款購屋占比跌至10年

金融業房貸利率至今仍全面走低，財團法人金融聯徵中心貸款購屋者分析發現，全台 20-30 歲的青年購屋者占比在今年首季跌至 13% 的 10 年新低水準；而過去 1 年六都青年購屋佔比竟同樣全部低於 2 成，台北甚至只佔 7.7%，新北僅 11.5%。

觀察近 10 年青年貸款買房占比，從 2009 年的 17.6% 降至今年第 1 季的 13%，10 年間比重出現緩步下滑的趨勢。

網路房仲業者屋比房屋比價創辦人葉國華表示，目前年輕人買不起房的問題與「房價過高」和「年輕人普遍低薪」有極大的關係；受過去 10 年房價飆漲，全台六都房價明顯被墊高，其中，以雙北市特別嚴重，儘管房價自 2014 年高點下跌至今，已有約 10% 的修正，但這對想買房的年輕人來說，還是杯水車薪。