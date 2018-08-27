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北戴河後 中共黨紀條例增列擁護習核心

中央社2018/08/27 11:06
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者繆宗翰北京27日電）中國官媒新華社昨晚公布新修訂的中共黨紀條例，順應先前修改黨章，將「習思想」納入指導原則，黨紀條例新增「堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位」內容。

美中貿易戰後，中共對習近平的吹捧快速降溫，更一度傳出習近平遭黨內質疑，權力面臨挑戰。但中共高層傳統北戴河暑期休假結束後，習近平頻繁亮相，加上中共黨紀條例明列「習核心」地位，釋出習近平大權穩固訊號，不言而喻。

新修訂的中共黨紀處分條例，在指導思想中增列「以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導」，並加增「堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導」內容。

2015年10月中共中央印發的版本，提及習近平的內容為「深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，落實全面從嚴治黨戰略部署」。對照前後版本便可發現，歷經中共第19次全國代表大會修改黨章，「習思想」、「習核心」現已攀升到黨紀層次，不容挑戰。

除此之外，新修訂的黨紀條例增列，將重點查處「黨的18大以來不收斂、不收手，問題線索反映集中、群眾反映強烈，政治問題和經濟問題交織」的腐敗案件。

而對於「組織利用宗教活動反黨，破壞民族團結」、「組織利用宗族勢力對抗中央方針政策，破壞基層組織建設」、「搞有組織的拉票賄選或用公款拉票賄選」、「扶貧領域侵害群眾利益」、「民生保障顯失公平」、「貫徹新發展理念失職」6種違紀行為，新修訂的黨紀條例規定，將「從重或者加重處分」。（編輯：馮昭）1070827

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