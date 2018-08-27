小英又打臉？一句話道破「兩大黨差別」　網狂讚：超中肯

熱帶性低氣壓帶來的超大豪雨讓中南部地區傳出許多淹水災情，總統蔡英文 25 日南下嘉義勘災，在布袋鎮永安里時，搭著雲豹裝甲車引發民怨，最後才無奈下車涉水走進災區。不過，當年前總統馬英九坐直升機前往水災現場勘災，曾遭蔡英文嗆聲「總統搭直升機還不如坐車勘災，才能真正體恤災民需求」，如今蔡英文自身做為卻讓網友認為相當諷刺。臉書粉絲團「靠北民進黨」則用一句話道破同遇水災時，國民黨和民進黨的差別。

2009 年 8 月，前總統馬英九當時搭乘直升機前往高雄縣六龜鄉災區勘災，蔡英文卻不滿直呼「總統搭直升機還不如坐車勘災，才能真正體恤災民需求！」當時任職的前行政院長劉兆玄、前行政院祕書長薛香川連帶被綠營罵到臭頭。如今輪到蔡英文做總統，自己卻搭著雲豹裝甲車前往勘災，遭外界質疑是自打臉之舉。



▲總統蔡英文搭乘「雲豹裝甲車」前往災區，引發當地居民不滿，災民怒嗆「下來用走的」、「不要只會作秀」。（圖／翻攝自包正豪臉書）

臉書粉絲團「靠北民進黨」轉貼國民黨台北市議員參選人羅智強的貼文，指出當年在滾滾泥水中艱難勘災的劉兆玄和薛香川，被綠營罵得豬狗不如，蔡英文甚至撂狠話氣到想砸電視、要讓馬英九政府斷一隻手臂，最後反問「對比今天蔡英文的裝甲車遊，民進黨當初罵人的那些鬼，是全部死光了嗎？」

對此，粉絲團則用一句話點出國民黨和民進黨的差異，直言「國民黨做不好，大家罵；民進黨做不好，罵大家」，網友看了不禁狂讚超中肯，紛紛表示「當初罵人的都吃香喝辣中，沒空出來！」「那些人沒死光，因為禍害遺千年」、「這些人不會覺醒的啦」、「鬼不能死兩次，肯定是裝睡」。