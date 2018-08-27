華新科認購權證火熱 成交金額居冠

華新科 (2492-TW) 今 (27) 日將參加小摩法說，法說會前獲外資提前卡位，今日股價強漲，最高漲逾 9%，攻克月線，重回 300 元大關，相關認購權證成交也強強滾，成交金額一度居冠。

華新科於 7 月 30 日董事會通過辦理現金增資 7000 仟股，股價即從 423 元一路下跌，一度跌至 234 元低點，呈現腰斬，因行情波動過大，暫緩增資送件。

華新科暫緩增資，選擇參加摩根大通舉辦的「JPMorgan 4th Annual Asia Tech Tour」法說，華新科預期 2018-2020 年 MLCC 將呈現需求大於供給的基本盤，被動元件供應將長期吃緊，外資上周提前卡位，整周買超華新科 1402 張。