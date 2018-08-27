范冰冰私生子？傳官方下令驗DNA　范丞丞曝2證據打臉

中國女星范冰冰捲入「陰陽合約」風暴至今尚未脫身，其確切行蹤各方說法滿天飛，除了先前傳遭軟禁北京，近日又爆潛逃美國，但始終無人證實，日前有消息指官方要驗范冰冰與弟弟范丞丞DNA，欲釐清范丞丞真正「身世」，范丞丞對謠言忍無可忍，發聲明列點佐證，打臉爆料者。

36歲的范冰冰整整大范丞丞18歲，讓18歲的范丞丞屢被傳是范冰冰私生子，雖當事人已否認多次，但似乎仍無法消弭外界閒語，范丞丞月初透過「范丞丞反黑組」微博發聲明，表示姐姐范冰冰在1999年至2001年演了近13部電視劇，期間還出席演唱會、專訪、綜藝節目，反問他在2000年6月16日出生，范冰冰要如何在緊湊的工作行程中懷孕生子？呼籲網友勿再侮辱、抹黑他人，也不排除對造謠者提告。



▲范丞丞發聲明列點佐證，打臉爆料者。（圖／翻攝范丞丞反黑組微博 , 2018.08.27）

聲明全文：

1.范冰冰於1999年至2001共參演近13部電視劇拍攝。期間1999年第2次參加快樂大本營錄製，2000年江蘇衛視城市頻道的超級震撼N01錄製 （江蘇地方台後改名為震撼一條龍），2001年參加鳳凰衛視的訪談宣傳青春出動等其他行程。

2.1999年范冰冰拍攝3部電視劇，2000年范冰冰出席「沙河王之夜——輝煌2000大型演唱會」活動，2000年接受和採訪，2000年期間共拍攝4部電視劇，2001年拍攝5部電視劇！

范丞丞於2000年6月16日出生於山東青島，范冰冰在如此緊湊的工作行程，如何懷孕生子？

對於惡意造謠、惡意抹黑、發布不實資訊，隨意捏造事實，侮辱誹謗他人、損壞他人名譽，情節嚴重的情形，范丞丞所屬經紀公司將保留追究法律責任的權利。

最後希望廣大網友，不要再惡意造謠身世，請尊重藝人，尊重事實！感謝大家對范丞丞的喜愛和支持。