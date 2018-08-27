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輸了就掃射！佛州電競賽槍擊4死11傷　槍手曾拿冠軍

國際中心／綜合報導2018/08/27 11:28
▲美國佛州槍擊案的槍手身分曝光，為一名 24 歲男子卡茲（David Katz），他是電競賽的參賽選手，在案發後已舉槍自戕。（圖／翻攝自 Youtube , 2018.8.27）
▲美國佛州槍擊案的槍手身分曝光，為一名 24 歲男子卡茲（David Katz），他是電競賽的參賽選手，在案發後已舉槍自戕。（圖／翻攝自 Youtube , 2018.8.27）

美國當地時間 26 日下午 2 時許，位於佛州傑克遜維爾（Jacksonville）的一間大型購物中心「傑克遜維爾碼頭」（Jacksonville Landing）驚傳大規模槍擊事件，造成至少 4 死 11 人傷。如今槍手的身分曝光，為一名 24 歲男子卡茲（David Katz），他在開槍射殺數人後舉槍自戕。


美國當地時間 26 日下午 2 時許，位於佛州傑克遜維爾（Jacksonville）的一間大型購物中心「傑克遜維爾碼頭」（Jacksonville Landing）驚傳大規模槍擊事件。（圖／達志影像／美聯社 , 2018.8.27）


案發後，當地警方向媒體記者說明案情。（圖／達志影像／美聯社 , 2018.8.27）

綜合美國媒體報導，案發當時，購物中心內正在舉行大型電競錦標賽的預賽，突然間槍手闖進會場開槍攻擊，現場不斷傳出槍響聲與尖叫聲，槍手最後則舉槍自戕，全案一共釀成 4 死 11 傷。

當地警方指出，自戕身亡的槍手為一名來自巴爾的摩（Baltimore ）的 24 歲男子卡茲（David Katz），他也是電競賽的參賽選手之一，在遊戲中的 ID 為「麵包」（Bread），還曾經在前幾屆得過冠軍，不過案發當天上午他卻輸了比賽。


美國佛州槍擊案的槍手身分曝光，為一名 24 歲男子卡茲（David Katz），他是電競賽的參賽選手，在案發後已舉槍自戕。（圖／翻攝自 Youtube , 2018.8.27）


美國佛州槍擊案的槍手身分曝光，為一名 24 歲男子卡茲（David Katz），他是電競賽的參賽選手，在案發後已舉槍自戕。（圖／翻攝自推特 , 2018.8.27）

有現場目擊者指出，卡茲在輸掉比賽後，憤而到車上拿出一把半自動手槍回到會場掃射；不過警方表示，其犯案動機仍有待調查釐清。

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美佛州電競大賽傳槍響　4死11傷

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