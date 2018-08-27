親綠民調：林佳龍支持度42%　勝過盧秀燕33.5%

台灣世代智庫今（27）日公布民調，顯示台中市長選戰，林佳龍的支持度42.0%，勝過國民黨推派的盧秀燕33.5%，兩人在台中市區平分秋色，但在原台中縣區，林則大勝盧14.2%；看好度方面，過半民眾看好林佳龍連任（50.3%），看好盧秀燕的僅28.1%。

民調也針對林佳龍、盧秀燕兩人的執政能力進行評比。治理能力上，林佳龍40.4%勝過盧秀燕的26.8%；了解市民需求能力上，林佳龍40.8%勝過盧秀燕的28.8%；解決市民能力上，林佳龍39.2%勝過盧秀燕的29.4%；爭取福利能力，林佳龍42.5%勝過盧秀燕的31.7%；改善市民生活能力上，林佳龍39.6%勝過盧秀燕的32.1%。每項評比林都勝過盧7.5%以上。