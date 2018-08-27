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政治

親綠民調：林佳龍支持度42%　勝過盧秀燕33.5%

記者林仕祥／台北報導2018/08/27 12:09
▲民調顯示，林佳龍支持度42%，勝過盧秀燕的33.5%。（資料圖／NOWnews）
▲民調顯示，林佳龍支持度42%，勝過盧秀燕的33.5%。（資料圖／NOWnews）

台灣世代智庫今（27）日公布民調，顯示台中市長選戰，林佳龍的支持度42.0%，勝過國民黨推派的盧秀燕33.5%，兩人在台中市區平分秋色，但在原台中縣區，林則大勝盧14.2%；看好度方面，過半民眾看好林佳龍連任（50.3%），看好盧秀燕的僅28.1%。

民調也針對林佳龍、盧秀燕兩人的執政能力進行評比。治理能力上，林佳龍40.4%勝過盧秀燕的26.8%；了解市民需求能力上，林佳龍40.8%勝過盧秀燕的28.8%；解決市民能力上，林佳龍39.2%勝過盧秀燕的29.4%；爭取福利能力，林佳龍42.5%勝過盧秀燕的31.7%；改善市民生活能力上，林佳龍39.6%勝過盧秀燕的32.1%。每項評比林都勝過盧7.5%以上。

調查也顯示，民眾對林佳龍的施政滿意度達50.0%，不滿意的民眾占39.4%，更有52.5%的民眾認為與4年前相比，台中市有進步，認為沒有進步的人占37.1%。

本次調查訪問，於本月24日至25日晚間及假日下午進行訪問。成功訪問1079位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差於正負2.98%。調查以台中市住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。調查數據已針對受訪者性別、年齡及行政區進行樣本代表性檢定後加權處理。
 

關鍵字林佳龍盧秀燕民調台中市長選舉
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