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華新科看好 供應吃緊將成常態 強化布局5G與車用

鉅亨網2018/08/27 11:22
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被動元件大廠華新科 (2492-TW) 今 (27) 日將召開法說會，公司預估被動元件的供應將長期吃緊，並在未來成為常態；同時看好車用、5G 等新應用將帶動需求成長，持續加強佈局、優化產品組合，華新科今早盤上漲逾 9%，最高來到 305 元，重新返 300 元之上。

在華新科帶動下，集團中的信昌電 (6173-TW) 也有 9% 的漲幅、保護元件及天線廠佳邦 (6284-TW) 更因產品應用展望佳，開盤後直奔漲停；同族群國巨 (2327-TW)、禾伸堂 (3026-TW)、奇力新 (2456-TW)、大毅 (2478-TW) 等也漲逾 6%；上游基板供應商九豪 (6127-TW)，以及通路商蜜望實 (8043-TW)、日電貿 (3090-TW) 也拉出半根漲停，整體族群今日表現火熱。

華新科指出，全球被動元件的供給將持續受限於設備交期、原材料和產業人才有限，其中又以 MLCC(積層陶瓷電容) 情況最為嚴重，加上巿場上沒有能提供品質穩定且完整系列的大規模被動元件廠，因此預估被動元件的供應將長期吃緊，並在未來成為常態。

至於需求方面，華新科認為，雖然會因短期區域經濟的影響略有波動，但受內建與外接式聯網車用需求將持續增長影響，聯網車用級被動元件的供應將持續吃緊、且 5G 及其週邊衍生應用的需求從今年中飛速成長，也推升被動元件需求。

看好新應用的發展，華新科表示，除擴展車用 MLCC、車用晶片電阻，也將加強佈局 5G 天線、RF 元件解決方案，優化產品組合，並透過 PSA 平台進行產品整合以拓展電感器和射頻解決方案之供應，未來也將加強日本客戶的滲透率。

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