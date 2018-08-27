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中央社

日本自民黨總裁選舉 安倍支持率暫領先

中央社2018/08/27 11:17
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社東京27日綜合外電報導）日本自民黨9月將進行總裁選舉，現任總裁安倍晉三尋求3連任，面臨前幹事長石破茂挑戰。日媒民調顯示，目前安倍支持率暫領先，加上內閣支持率回升，選情對安倍來說相對有利。

自民黨領袖稱為總裁，由於自民黨是日本國會第一大黨也是執政黨，在內閣制政體中，當選總裁的人將成為下一屆日本首相或續任首相。

自民黨總裁任期3年，安倍2012年當選總裁，2015年順利連任，今年將尋求3連任。

日本經濟新聞與東京電視台24日到26日針對日本18歲以上男女，進行電話（含行動電話）隨機抽樣調查，共有950人受訪，受訪率45.8%。

民調結果顯示，在全體受訪者中有39%認為安倍適合擔任下一屆自民黨總裁；另一位宣布參選的石破茂，則有31%受訪者支持。

至於有意參選的總務大臣野田聖子，僅獲4%支持。

如果只看自民黨支持者取向，安倍取得65%的高支持率、石破茂的支持率21%，野田聖子只有2%。

分析安倍的支持群眾，男性支持度高於女性；18歲到39歲的年輕世代，50%都支持安倍。

不過，在無政黨傾向民眾中，石破茂取得31%支持率，安倍支持率為20%。

另外，安倍過去一直對修憲抱有期待，但對於修憲案是否要在秋天召開的臨時國會提案，有7成3受訪者認為「不用急於提案」；認為「應該提案」的只有17%。

就算只看自民黨支持者，也有高達69%認為不用急於提案，對修憲案抱持審慎態度。

比較上次在7月下旬所做民調，安倍內閣支持率這次獲得48%受訪者支持，微幅上升3個百分點；不支持率為42%，支持率時隔2個月再度超過不支持率。

在政黨支持率方面，自民黨支持率也從上次調查的38%上升到45%。內閣及自民黨支持率雙雙回升，有利安倍的總裁連任之路。

日本讀賣新聞民調結果跟日經民調類似，安倍已取得自民黨支持者領先優勢，但在無政黨傾向及女性方面，石破茂則獲較多支持。

如果只看無政黨傾向民眾，石破茂獲得46%支持率，比安倍的21%明顯高出不少。

就年齡層來看，安倍在40多歲以下及70歲以上民眾具領先優勢，50多歲和60多歲民眾則明顯支持石破茂。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1070827

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