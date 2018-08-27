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台股盤中—美股助攻 漲價題材回神 蓄勢反攻月線

鉅亨網2018/08/27 11:31
鉅亨網 / NOWnews
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美股再創高，台股早盤最高登上 10880 點，強漲 70.66 點，收復半年線，蓄勢反攻月線 10884 點，早盤多方回神，漲價題材股再度衝高，被動元件類股華新科、國巨率先領漲，矽晶圓、二線光學股也走揚，電子三雄漲跌不同調，台積電、大立光領漲，鴻海則持續走跌，整體大盤預估成交量約 1000 億元，量能不足仍是主要的問題。

Fed 主席鮑爾確認美國目前升息基調，激勵美股走強，激勵台股早盤強勢，電子三雄中，鴻海次集團本周起將陸續召開會員大會，動員兩岸員工衝刺業績，不過早盤股價開高走低，股王大立光早盤則攻 4600 元，漲幅逾 2%，台積電則小漲 1%。金融股富邦金漲幅近 2%，國泰金、中信金上攻態勢疲弱。

今日盤面再度以被動族群強勢領漲，華新科今日將參加外資舉辦法說會，會前上傳簡報檔，其中指出被動元件吃緊將成常態，早盤股價收復 300 元大關，強漲 9%，龍頭大廠國巨及信昌電、奇力新、禾伸堂、日電貿、大毅、蜜望實等，早盤也大漲半根停板，立敦一度漲停，今展科則亮燈鎖停。

美中貿易戰延燒，網通廠有望受惠轉單效應，今日早盤智易、正文、明泰、友勁漲幅均在 5% 之上，佳邦則受惠華新科入主持股，早盤供上漲停。

漲價題材矽晶圓合晶、嘉晶強漲半根漲停板，環球晶、中美晶漲幅則在 4% 左右。二線光學股今日早盤受到買盤青睞，新鉅科漲逾 5%，揚明光及華晶科漲幅約在 2% 左右。

法人指出，近期台股量能萎縮，短線大盤要上攻仍要靠量能放大，本周主要觀察重量級公司法說會、美國加徵關稅聽證會及 MSCI 權重生效等三大議題。

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