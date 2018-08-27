台股盤中—美股助攻 漲價題材回神 蓄勢反攻月線

美股再創高，台股早盤最高登上 10880 點，強漲 70.66 點，收復半年線，蓄勢反攻月線 10884 點，早盤多方回神，漲價題材股再度衝高，被動元件類股華新科、國巨率先領漲，矽晶圓、二線光學股也走揚，電子三雄漲跌不同調，台積電、大立光領漲，鴻海則持續走跌，整體大盤預估成交量約 1000 億元，量能不足仍是主要的問題。

Fed 主席鮑爾確認美國目前升息基調，激勵美股走強，激勵台股早盤強勢，電子三雄中，鴻海次集團本周起將陸續召開會員大會，動員兩岸員工衝刺業績，不過早盤股價開高走低，股王大立光早盤則攻 4600 元，漲幅逾 2%，台積電則小漲 1%。金融股富邦金漲幅近 2%，國泰金、中信金上攻態勢疲弱。