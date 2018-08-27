美佛州電玩賽槍擊釀死傷 電競世界受打擊

傑克森維爾市（Jacksonville）今天進行勁爆美式足球19經典賽（Madden NFL 19 Classic）的地區預賽，今年稍晚在拉斯維加斯舉行的決賽，冠軍可獲得2萬5000美元（約新台幣76萬元）獎金。

「勁爆美式足球19」（Madden NFL 19）被認為是最真實的職業美式足球聯盟NFL電子遊戲之一，是由遊戲開發商藝電公司（Electronic Arts）旗下品牌EASports本月稍早發行，時間就在NFL2018-19年賽季於9月6日開打前。

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國佛羅里達州傑克森維爾市今天舉辦電競賽事「勁爆美式足球19經典賽」，卻發生大規模槍擊案造成至少3人死亡，這起悲劇使迅速發展的電競世界遭受打擊。

EA Sports推特貼文指出：「這是個可怕的情況，我們向所有受牽連的人們致上最深切慰問。」

NFL聲明表示：「我們對今天傑克森維爾市的可怕悲劇感到震驚且相當悲痛。我們與所有受到影響的民眾同在。」

電競比賽是目前在印尼首都雅加達舉辦的亞運（Asian Games）示範項目，預計在2022年亞運成為正式奪牌賽事。

路透社報導，傑克森維爾市舉辦電競比賽卻發生3死槍擊案，美國網路遊戲社群的重要玩家今天紛表震驚與錯愕。

這起槍擊案發生在傑克森維爾市中心的GLHF遊戲酒吧（GLHF Game Bar）。

警方宣布凶嫌是馬里蘭州巴爾的摩的24歲男子卡茲（David Katz），還說他是參賽選手之一。警方說，卡茲擊斃兩人後飲彈自盡，但拒絕評論他的犯案動機。

人氣實況主Ninja在推特貼文說：「我們活在邪惡的時代，需要用正面積極來擊退邪惡。」

根據藝電公司的說法，另一名備受矚目的勁爆美式足球遊戲選手@ProblemWright不斷哭泣，且「內心非常痛苦」。（譯者：陳彥鈞/核稿：張曉雯）1070827