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Gala蘋果勇奪美國消費者青睞 擠下Red Del

鉅亨網2018/08/27 11:35
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美國人似乎在改變對蘋果 (食物，非品牌) 的喜好。Red Delicious 品種蘋果可能會失去今年「最受歡迎的蘋果」稱號，這放下超過半個世紀的頭銜。

代表 7500 名蘋果種植者和 400 家蘋果公司的美國蘋果協會 (U.S. Apple Association，USAA) 預計，Gala 蘋果將奪下 Red Delicious 的頭把交椅。該集團預計，美國將在 2018 年生產 5240 萬個 Gala 蘋果，比去年同期增長 5.9%。

然而，USAA 也預計 Red Delicious 蘋果產量將下降 10.7% 至 5170 萬。USAA 在一份聲明中提到，認為消費者顯然較喜歡 Gala 的「味道、口感、和甜味」。

USAA 負責監管與行業事務總監 Mark Seetin 認為，新品種的蘋果增產，特別針對國內市場消費者新鮮品嘗的趨勢，使 Red Delicious 的需求下降。

Granny Smith (口感較酸)、Fuji (口感較密)、和 Honeycrisp 蘋果預計分別排名第三，第四和第五。

Honeycrisp 受歡迎程度越來越高，今年的產量增長了 21.8%，達到 2350 萬。這使它首次領先於 Golden Delicious 蘋果。

該協會預測，一兩年內，Honeycrisp 有望攀升超越 Granny Smith 和 Fuji，跳到第三順位。Honeycrisp 原由美國明尼蘇達大學的蘋果育種計劃創建，僅在 21 年前首次亮相，價格也通常比競爭對手高許多。Gala 則於 1930 年代在紐西蘭開發。

目前全球最大的蘋果生產國為中國、再來是美國、波蘭、義大利、及法國。

直到 1970 年代，美國人只有少數幾種蘋果可選購，而標誌性的 Red Delicious 則是由華盛頓州種植者大力推廣的明星。此後，批發商開始尋找更美味的品種，在日本的尋找到 Fuji，以及擁有 Braeburn 和 Gala 的紐西蘭。

USAA 主席 Mark Boyer 上週對該集團的 2018 年作物展望和市場營銷會議表示，是 123 年歷史上最具挑戰性和最不尋常的年份之一。

該協會表示，在川普開始貿易鬥爭後，外國市場的報復性關稅對美國蘋果業務造成了影響。例如，中國對美國蘋果徵收 15% 的關稅，影響美國的外銷。

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