年輕人近十年購屋比每況愈下 業者：警訊

（中央社記者韋樞台北27日電）房屋比價平台屋比統計發現，近一年全台20到30歲年輕人購屋比僅14.3%，台北市甚至低到7.7%；若從2009年年輕人購屋比17.6%至今更是每況愈下，這對房市和政府都是警訊。

房屋比價平台屋比彙整金融聯徵中心資料，觀察近一年（2017年第2季到2018年首季）貸款購屋者發現，全台20到30歲的購屋者僅占14.3%；以區域來看，六都年輕人購屋占比全部低於兩成，台北市甚至只占7.7%，新北市僅占11.5%。

拉長到近十年年輕人買房占比，更從2009年的17.6%緩步下降至今年首季的13%，即使今年房市逐漸復甦，但能買得起房的年輕人仍在少數，買房成長力道遠不如其他年齡層。