年輕人近十年購屋比每況愈下 業者：警訊

（中央社記者韋樞台北27日電）房屋比價平台屋比統計發現，近一年全台20到30歲年輕人購屋比僅14.3%，台北市甚至低到7.7%；若從2009年年輕人購屋比17.6%至今更是每況愈下，這對房市和政府都是警訊。
房屋比價平台屋比彙整金融聯徵中心資料，觀察近一年（2017年第2季到2018年首季）貸款購屋者發現，全台20到30歲的購屋者僅占14.3%；以區域來看，六都年輕人購屋占比全部低於兩成，台北市甚至只占7.7%，新北市僅占11.5%。
拉長到近十年年輕人買房占比，更從2009年的17.6%緩步下降至今年首季的13%，即使今年房市逐漸復甦，但能買得起房的年輕人仍在少數，買房成長力道遠不如其他年齡層。
屋比創辦人葉國華表示，年輕人買不起房與「房價過高」和「年輕人普遍低薪」有極大關係。受到過去十年房價飆漲與人為炒作，六都房價明顯被墊高，其中雙北市特別嚴重。儘管房價自2014年高點至今下修約一成，但對想買房的年輕人仍是杯水車薪。
根據內政部資料統計，2018年首季全台平均購屋總價高達新台幣1022萬元，十年來漲幅高達54.1%。以台北來說，今年首季平均購屋總價更高達2071.9萬元，十年漲70.1%；新北市1190.2萬元，十年漲幅83.1%。
如此高房價與勞動部統計2017年30歲以下的年輕人平均月薪僅2萬9427元，年薪不到40萬元相較，要負擔千萬元等級的高房價明顯有困難。
屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，觀察近十年六都20到30歲年輕人房貸發現，年輕人買房占比不斷下滑，這對房市和政府都是警訊。目前民間銀行針對優質客戶的房貸利率甚至可以低到約1.6%，總繳息狀況比政府青年安心成家方案更省息，而且，民間銀行更有最長達40年的長年期房貸、3年以上的寬限期方案可供購屋者選擇。
陳傑鳴認為，目前政府提出幫助年輕人購屋的方案不夠多元與優惠，助力有限。建議政府長期拚經濟，拉抬年輕人薪資之餘，應審視市場環境，在嚴控授信風險下，先提供更多元、優惠的貸款政策，助年輕人早日成家。（編輯：張均懋）1070827