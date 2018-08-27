馬侃辭世 華郵：川普寧推文拒發正式聲明

「華盛頓郵報」（The Washington Post）引述匿名的現任和離職白宮幕僚披露，發言人桑德斯（SarahHuckabee Sanders）、幕僚長凱利（John F. Kelly）等白宮人員主張應發官方聲明，讚美受勳越戰戰俘馬侃（John McCain）在軍中和參議院的貢獻，並稱他為「英雄」。

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國總統川普據傳拒絕發布聲明推崇已故聯邦參議員馬侃的英雄事蹟和一生，告訴高階幕僚說他傾向發推文。後來川普就發出推文，內容還不帶任何有關馬侃好話的隻字片語。

原始聲明稿其實早在馬侃昨天辭世前即擬妥，桑德斯等人於週末潤飾出最終版本，備好供總統用。

然而川普卻告訴幕僚，他希望改以簡短推文做為替代；備妥的讚美馬侃聲明稿便束之高閣。

馬侃昨天過世消息曝光後不久，川普晚間推文說：「我向參議員馬侃的家屬致上最深的同情和敬意，我們的思念與祈禱和你們同在。」

桑德斯今天婉拒置評。

馬侃生前和同屬共和黨的川普水火不容。倆人除了個性、背景迥異，基本價值觀也天差地遠，彼此的分歧向來公開且針鋒相對。

川普2015年6月宣布他將爭取共和黨總統提名時，因稱墨西哥移民是罪犯和「強暴犯」引發馬侃不滿而公開嗆聲。川普隨即回應說馬侃是個「傻子」，後來更說馬侃能成為越戰英雄的唯一原因是他曾被俘虜，還說「我喜歡沒有被俘虜過的人」。

川普一捲2005年對女性的猥褻談話錄音於2016年曝光後，馬侃宣稱票應投給「有資格當總統的良善保守派共和黨人」，形同公開拒絕支持川普。

馬侃在今年5月出版的回憶錄「波濤洶湧」（TheRestless Wave，暫譯）中指出，面對川普，「奉承能贏得友誼，批評則招敵意」。

馬侃上個月嚴辭抨擊川普與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在芬蘭赫爾辛基的高峰會，透過聲明說川普在記者會上作出「有記憶以來，美國總統最差表現」，痛批川普「沒有能力，也不願挺身對抗蒲亭」。

馬侃2017年診斷出罹患侵襲性腦癌膠質母細胞瘤（glioblastoma），2018年即未再進國會大廈。家屬這個月24日剛宣布馬侃停止進一步的腦癌治療，隔天即傳出噩耗。

根據媒體今年稍早的報導，馬侃曾明確要求不邀請川普參加葬禮。預料由副總統彭斯（Mike Pence）代表出席。

根據「紐約時報」（The New York Times）報導，分別在2000年黨內初選和2008年大選擊敗馬侃的兩位前總統－共和黨籍的小布希和民主黨籍的歐巴馬，已排定在馬侃的全國告別儀式中發表談話。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1070827