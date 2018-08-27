燃燒棒球魂　「我的新北市」號召粉絲挺新北主場

亞運棒球項目中華隊擊敗南韓隊，讓球迷樂翻天，新北市政府與在地職棒球隊富邦悍將合作，推出「組團看球，我挺新北」活動，只要在臉書「我的新北市」按讚、留言、分享，就有機會免費入場看球，為第一個進駐新莊棒球場的球隊加油打氣。

新北市政府號召粉絲前進新莊棒球場，以行動力挺在地球隊，新聞局並推出了宣傳影片「我的新北市我主場! 我挺富邦悍將」，不到一個星期，就獲得上千分享數，並累積近13萬人次觀看。

新聞局長張其強表示，新莊棒球場不但是一座符合國際標準的球場，而且是一座非常好玩的球場，相當具有在地特色，尤其為了提升球賽觀看品質，花了上億元經費，陸續針對球場內裝擴建，富邦悍將棒球隊正式進駐後，讓新北市有了第一支屬於自己的在地球隊。