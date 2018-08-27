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時力新北議員參選人登記 黃國昌：拚6席全上

中央社2018/08/27 11:47
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者林長順新北27日電）時代力量黨主席黃國昌今天帶著6位新北市議員參選人，到選委會登記參選。他期許時力6席全上，為新北市打破舊政治的高牆，堅定走出認真監督市政的新政治道路。

時代力量新北市議員參選人唐聖捷、陳志明、彭盛韶、張祐銓、曾柏瑜、黃智姍，上午在黨主席黃國昌的陪同下，於開放登記第一天上午到新北市選委會登記參選。

黃國昌指出，許多台灣人民早已厭惡藍綠惡鬥噴口水，卻沒真正解決問題。例如最近暴雨釀災，南部鄉親飽受水患之苦，藍綠卻忙著交相指責，而不是討論災情及對策。台灣社會的困境，需要新政治來帶領，衝出一條新的道路。

他說，新北推出的6位議員參選人，長期在社會各個領域秉持專業貢獻心力。今天會站出來，就是因為看不下去地方政治的無能顢頇，甚至腐敗傲慢。這樣的舊政治，一定要推倒才行。

黃國昌呼籲新北市民，給新政治一個機會，給時代力量一個機會，給6位優秀的議員參選人進入市議會，示範議員如何強力監督市政，與人民站在一起的機會。

黃國昌與6位議員參選人一起推倒象徵舊政治的高牆後，進入選委會辦理登記。

時力上週向藍綠市長參選人提出新北市政論壇邀請，仍未得到任何正面回應。黃國昌指出，無論誰當選，時代力量都會走出自己的路，強力監督市政，只站在人民這一邊。（編輯：李錫璋）1070827

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