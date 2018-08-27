時力新北議員參選人登記 黃國昌：拚6席全上

（中央社記者林長順新北27日電）時代力量黨主席黃國昌今天帶著6位新北市議員參選人，到選委會登記參選。他期許時力6席全上，為新北市打破舊政治的高牆，堅定走出認真監督市政的新政治道路。

時代力量新北市議員參選人唐聖捷、陳志明、彭盛韶、張祐銓、曾柏瑜、黃智姍，上午在黨主席黃國昌的陪同下，於開放登記第一天上午到新北市選委會登記參選。

黃國昌指出，許多台灣人民早已厭惡藍綠惡鬥噴口水，卻沒真正解決問題。例如最近暴雨釀災，南部鄉親飽受水患之苦，藍綠卻忙著交相指責，而不是討論災情及對策。台灣社會的困境，需要新政治來帶領，衝出一條新的道路。