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〈出遊保險保平安〉今夏颱風頻頻 投保旅遊綜合險前

鉅亨網2018/08/27 11:54
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近期台灣周圍颱風一個接著一個生成，打亂不少民眾安排好的出遊行程，因此，為了避免突發狀況影響旅遊行程，產險公司表示，安排國外旅遊，出發前應先投保旅遊綜合險，而投保前建議留意兩重點，包括第一、比較給付額度；第二、瞭解保障範圍，例如延誤多久才符合延誤定義等。

市面上投保旅遊綜合險的投保管道，包括向業務員購買或是自行上網投保。國泰產險表示，產險公司銷售的旅遊綜合險，除了包含保障人身安全的旅行平安險，還有補償預料之外造成旅行過程中產生的不方便，也就是所謂的旅行不便險。

舉例來說，夏季旅遊最常碰到颱風導致預訂搭乘的班機延誤、取消，甚至是機場關閉，導致民眾有機票也飛不出去，這時若有投保旅遊綜合險，大多可向保險公司申請班機延誤或是行程延誤補償。

由於保險公司推出的商品看起來大同小異，建議民眾投保時，除了比較給付額度外，也須仔細瞭解保障範圍，例如延誤多久才符合延誤定義，或是需不需要消費單據才可申請理賠，投保前先了解清楚，當真的遇到事故時，才不會產生紛爭。

有趣的是，目前國泰產險大數據統計，今 (2018) 年度截至 7 月底，申請班機及行程延誤的前三名星座人次依序是天秤座、處女座、摩羯座；行李延誤則是摩羯座、獅子座、牡羊座，摩羯座的朋友最常申請旅遊不便理賠。

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關鍵字保險旅遊旅遊綜合險headline
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