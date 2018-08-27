國民黨反空污三公投連署達標 陸續送中選會

曾永權宣布，「反空污」、「反深澳電廠」、「反核食」三項公投案，已完成第二階段連署，大幅超過法定的28萬份連署門檻。反空污公投連署49萬6444份、反深澳電廠公投連署48萬2507份、反核食公投連署47萬8015份，合計145萬6966份，感謝全國鄉親的支持。

曾永權說，今天將陸續把連署書送至中選會，第一梯次將運送反空污公投連署書；記者會結束後，隨即開往中選會送件。

反核食公投案提案人郝龍斌表示，民眾連署踴躍，他在宣傳時，有民眾詢問，自己是支持民進黨的，可不可以也參加連署。他告訴民眾說，只要反對核災食品，都可以連署，「民眾要用公投告訴政府，我們不要核災食品、不要燃煤發電、不要空氣污染。」

反空污公投提案人的國民黨台中市長參選人盧秀燕表示，三項公投當初審查不斷被打壓、刁難，審查時間多達100多天，壓縮到第二階段的連署時間，但打壓和刁難反而讓民眾反感，希望第二階段連署審查，不要再被刁難、打壓。

反深澳電廠公投提案人、立委林德福呼籲，為國民的健康，希望全國鄉親能在選舉時一起出來支持這些不分黨派的公投案。（編輯：謝佳珍）1070827