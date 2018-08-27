NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈豪雨不停　南市災防高度警戒議員關切災後處理　望補助從速從寬遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

國民黨反空污三公投連署達標 陸續送中選會

中央社2018/08/27 11:53
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者李淑華台北27日電）中國國民黨副主席曾永權今天宣布，反空污、反深澳電廠、反核食等三項公投案完成第二階段連署，分別有近50萬份連署書，將陸續送至中選會，呼籲中選會勿刁難。

國民黨上午於中央黨部外廣場舉辦推動「反核食、反空污、反深澳電廠」三項公投案連署書送件記者會，由副主席兼秘書長曾永權主持，公投提案人郝龍斌、盧秀燕、林德福，以及國民黨立院黨團總召江啟臣、國民黨立委黃昭順、組發會主委李哲華出席。

曾永權宣布，「反空污」、「反深澳電廠」、「反核食」三項公投案，已完成第二階段連署，大幅超過法定的28萬份連署門檻。反空污公投連署49萬6444份、反深澳電廠公投連署48萬2507份、反核食公投連署47萬8015份，合計145萬6966份，感謝全國鄉親的支持。

曾永權說，今天將陸續把連署書送至中選會，第一梯次將運送反空污公投連署書；記者會結束後，隨即開往中選會送件。

反核食公投案提案人郝龍斌表示，民眾連署踴躍，他在宣傳時，有民眾詢問，自己是支持民進黨的，可不可以也參加連署。他告訴民眾說，只要反對核災食品，都可以連署，「民眾要用公投告訴政府，我們不要核災食品、不要燃煤發電、不要空氣污染。」

反空污公投提案人的國民黨台中市長參選人盧秀燕表示，三項公投當初審查不斷被打壓、刁難，審查時間多達100多天，壓縮到第二階段的連署時間，但打壓和刁難反而讓民眾反感，希望第二階段連署審查，不要再被刁難、打壓。

反深澳電廠公投提案人、立委林德福呼籲，為國民的健康，希望全國鄉親能在選舉時一起出來支持這些不分黨派的公投案。（編輯：謝佳珍）1070827

秦偉涉性侵案判刑8年 北...IS阿富汗分支領袖 遭聯...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan