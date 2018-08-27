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分析師：金價有望觸底反彈 美元兌人民幣匯率是先行指

鉅亨網2018/08/27 12:01
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在美國總統川普、聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 連番發言打壓美元之後，黃金乘勢突圍，攻上每盎司 1200 美元上方，結束連續 6 週下跌局面。

Phillip Securities Research 首席技術分析師 Jeremy Ng 近日發布報告表示，由近期金價走勢觀察，美元兌人民幣離岸價格走勢，似已成為金價的先行指標，兩者出現非常強烈的負相關。

人民幣離岸價與金價呈高度負相關
人民幣離岸價與金價呈高度負相關
人民幣離岸價為先行指標

Ng 指出，美元兌人民幣匯率在 3 月底形成底部，黃金也形成了類似的頭部。在接下來的 3 個月，美元兌人民幣匯率上漲了 9.5%，而另一方面，黃金則下跌了 11%。由此來看，正是美元走強和人民幣疲軟，推動了過去 3 個月的金價走勢。

Ng 認為，自 4 月之後的人民幣貶值，可以看成中國藉此降低關稅戰的影響。所以，人民幣貶值某種程度代表貿易戰升級，升值則通常為貿易戰趨緩。近期，由於中美再度走上談判桌，8 月 16 日離岸人民幣升值 1.25%，隨後也出現金價止跌回升的狀況。

如果兩者的關係得以確立，那麼黃金有望觸底反彈。

看空情緒已至極端

Ng 認為，另一個支持金價的關鍵因素，是投資人看跌金價的空頭已接近極端。

Phillip Securities Research 研究顯示，當投機者的空頭部位到 22691 口時，金價會強勁反彈。最近 4 次出現類似看空時，黃金反彈幅度在 10-16% 左右。而近期平均的空頭持倉已經到達 12 萬口以上。

當空頭過多時，很容易出現短期的軋空現象，例如投機者在 2002 年 8 月，就是高度看空的情況，隨後半年金價強彈了 27%。

還有一個觀察看空情緒的指標，是 RSI(相對強弱指標)。在過去 5 個月拋售黃金之下，RSI 已經在 8 月初降至 24 的極端低點，前次來到這裡的時間是 2013 年 6 月。金價在兩週後觸底反彈，上漲約 10%。

金價上看 1300 美元

Ng 認為，過去黃金的面情緒將很快逆轉，短期軋空難以避免。由技術分析來看，8 月份的低點為 1160 美元，一旦突破 1200 美元，將挑戰 1238 美元的阻力區，之後朝 1300 美元邁進。

不過，如果人民幣恢復貶值，屆時將需要重新觀察。Ng 相信人行將力守 7.0 關卡不會跌破，以避免大規模資本外流。

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關鍵字afp金價人民幣headline
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