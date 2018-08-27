IS阿富汗分支領袖 遭聯軍空襲炸死

（中央社阿富汗喀布爾26日綜合外電報導）在「伊斯蘭國」（IS）發動一系列死傷攻擊後，阿富汗政府官員今天表示，IS阿富汗分支的領袖阿哈比連同其餘10人，已在聯軍週末發動的空襲行動中被炸死。
阿富汗國家安全局（National Directorate ofSecurity）表示，聯軍昨晚對伊斯蘭國在阿富汗東部南加哈省（Nangarhar）的重要據點展開聯合行動，阿哈比（Saad Arhabi）在行動中被殺。南加哈省毗鄰巴基斯坦。
阿富汗國家安全局發布聲明指出：「達伊沙（Daesh，IS的別稱）在阿富汗的首腦，以及其他10人被殺。」達伊沙是伊斯蘭國的阿拉伯文別稱。
自伊斯蘭國阿富汗分支2014年左右首度出現以來，阿哈比是這個分支遭擊殺的第4名領袖。
國家安全局也指出，這波空襲也摧毀了大量武器、彈藥和爆裂物。
南加哈省省長發言人柯吉亞尼（AttaullahKhogyani）證實，這波包括空襲在內的聯合行動，造成阿哈比死亡。
駐阿富汗美軍也證實，他們的確有在阿國官員所描述地點發動攻擊，目標是這個恐怖組織的一名高階領導人。
伊斯蘭國在阿富汗分支的規模雖較小，卻有相對較強的活動能力，並以南加哈省為主要活動範圍，但近期也常在北部朱茲詹省（Jowzjan）出沒。
近幾週來，伊斯蘭國宣稱發動了多起流血攻擊，目標包括首都喀布爾（Kabul）的一些政府設施，以及對喀布爾什葉派地區的1所學校發動炸彈攻擊，至少造成37人死亡。（譯者：鍾佑貞/核稿：陳亦偉）1070827