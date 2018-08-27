IS阿富汗分支領袖 遭聯軍空襲炸死

（中央社阿富汗喀布爾26日綜合外電報導）在「伊斯蘭國」（IS）發動一系列死傷攻擊後，阿富汗政府官員今天表示，IS阿富汗分支的領袖阿哈比連同其餘10人，已在聯軍週末發動的空襲行動中被炸死。

阿富汗國家安全局（National Directorate ofSecurity）表示，聯軍昨晚對伊斯蘭國在阿富汗東部南加哈省（Nangarhar）的重要據點展開聯合行動，阿哈比（Saad Arhabi）在行動中被殺。南加哈省毗鄰巴基斯坦。

阿富汗國家安全局發布聲明指出：「達伊沙（Daesh，IS的別稱）在阿富汗的首腦，以及其他10人被殺。」達伊沙是伊斯蘭國的阿拉伯文別稱。