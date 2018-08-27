IS走了日常生活仍是苦戰 6旬嬤拉拔22孫

薩娜還得照顧71歲患有阿茲海默症的丈夫穆瓦發克（Mowafaq Hamid）。對她來說，為32口的家庭覓得足夠食物，是最大的挑戰。

薩娜一身長黑袍，鎮日忙碌，幾無暇休息。她身邊圍繞著一群嗷嗷待哺的孫兒，小女孩們綁著馬尾，小男孩們穿著色彩繽紛T恤，最小的才兩歲。

（中央社伊拉克摩蘇爾26日綜合外電報導）61歲的薩娜（Sana Ibrahim）在極端組織伊斯蘭國（IS）占領伊拉克摩蘇爾期間痛失5名家人，如今IS被逐出當地超過一年，她的日常生活仍是苦戰，一手拉拔22名孫兒。

伊斯蘭國占領摩蘇爾（Mosul）長達3年，薩娜的兩個兒子法瑞斯（Fares）、加茲萬（Ghazwan）及女婿馬蘇德（Massud）因身為安全部隊成員而被伊斯蘭國視為「反叛者」，先後遭到綁架，生死未卜。

薩娜說3人恐已命喪伊斯蘭國手中，她只希望有天能找到他們的屍骨。

伊斯蘭國占領期間，數以百計的政府官兵及警察被聖戰分子綁架處決，他們的屍體被埋在摩蘇爾附近的亂葬崗。

伊拉克部隊2016年發動收復摩蘇爾的攻勢，市中心戰火延續多個月後，政府軍終於在去年7月將聖戰分子逐出摩蘇爾。

薩娜另有20歲的兒子尤塞夫（Youssef）和18歲的女兒諾爾（Nour），不過兩人在試圖逃離舊城住所時，遭狙擊手射殺身亡。

摩蘇爾西部的歷史街區也受戰事摧殘。眼見家園被毀，薩娜和她的家人不得不急尋一處新住所。

他們後來搬到城市的東部，每月支付50萬第納爾（約新台幣1萬3213元）的房租，一家子窩在150平方公尺的空間生活。

薩娜4個倖存的孩子都找不到工作，使得房租成為沉重負擔。她說：「要不是摩蘇爾善心人士慷慨解囊，我們大概難撐下去。沒有他們，我們早就不敵飢餓及疾病死去。」

在官方統計數據從缺下，非政府組織估計，摩蘇爾有逾3000名孤兒。薩娜希望她的孫兒們「上學，以便找到好工作度日」。

「我不希望他們像其他許多孤兒一樣到街上乞討。」（譯者：鍾佑貞/核稿：蔡佳敏）1070827