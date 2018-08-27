影／反清團體祭拜清朝義軍　洪門協會捐白米行善

新竹縣洪門協會理事長劉宗衡表示，這項公益活動已經延續15年了，逐漸演變為一項傳統，與近60位會員每年都到義民廟來報到，秉持義民爺的忠義精神，將愛心分送給有需要的民眾。

義民節祭典期間，新竹縣洪門協會今(27)日在新埔義民廟辦理賜福贈白米活動，現場準備了6千斤白米，提供給縣內低收入戶民眾領取，同時也結合竹北市公所、代表會，以及中華四海同心會、安親慈善基金會、健康公益會等團體，共同完成這項有意義的活動。

新埔褒忠義民廟創建已有230年歷史，是北臺灣客家族群共同的信仰中心，緣於前清乾隆年間林爽文起兵事件，桃竹苗客家庄居民以鄉勇形式組織義民軍，會同清廷援軍抵抗戰亂以保衛家鄉；戰事平定後，鄉民撿集死難者骨骸合葬於枋寮，乾隆皇帝嘉勉在事變中出錢出力的義民，賜匾「褒忠」，地方仕紳倡議建廟祭祀，即今新竹縣新埔褒忠亭義民廟。



▲新竹縣洪門協會緬懷義民爺忠義精神，每年都在義民廟辦理捐贈白米公益活動。（圖／記者常似虎攝 , 2018.08.27）

嗣後發生的戴潮春事件、以及抗日義士亦然；兩百多年來，新竹褒忠義民廟的祭祀範圍不斷擴大，從道光年間的四大庄輪祭，而十二庄，由十二庄而十四庄，直到今天的十五大庄，涵括整個新竹縣、市，桃園縣中壢、觀音鄉、楊梅鎮、龍潭鄉等十九個鄉鎮市。



▲ 新竹縣洪門協會緬懷義民爺忠義精神，每年都在義民廟辦理捐贈白米公益活動。（圖／記者常似虎攝 , 2018.08.27）

相對而言，以「反清復明」為宗旨的洪門協會，原本與義民爺是「各為其主」，但隨著朝代更迭、歷史變遷，忠義精神千古留存不改；理事長劉宗衡表示，洪門各山堂經過合法登記為社團法人，由秘密組織轉成一般民間社團「洪門協會」，熱心公益、濟弱扶傾，經常性的辦理各項捐贈、義剪等公益活動，與義民爺爺的忠義精神完全一致，都是守護家園、穩定社會的重要基石。