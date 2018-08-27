NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈豪雨不停　南市災防高度警戒議員關切災後處理　望補助從速從寬遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
地方

影／反清團體祭拜清朝義軍　洪門協會捐白米行善

記者常似虎／新竹縣報導2018/08/27 12:31
更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

義民節祭典期間，新竹縣洪門協會今(27)日在新埔義民廟辦理賜福贈白米活動，現場準備了6千斤白米，提供給縣內低收入戶民眾領取，同時也結合竹北市公所、代表會，以及中華四海同心會、安親慈善基金會、健康公益會等團體，共同完成這項有意義的活動。

新竹縣洪門協會理事長劉宗衡表示，這項公益活動已經延續15年了，逐漸演變為一項傳統，與近60位會員每年都到義民廟來報到，秉持義民爺的忠義精神，將愛心分送給有需要的民眾。


▲新竹縣洪門協會理事長劉宗衡（右二）與會員在新埔義民廟辦理捐贈白米公益活動。（圖／記者常似虎攝 , 2018.08.27）

新埔褒忠義民廟創建已有230年歷史，是北臺灣客家族群共同的信仰中心，緣於前清乾隆年間林爽文起兵事件，桃竹苗客家庄居民以鄉勇形式組織義民軍，會同清廷援軍抵抗戰亂以保衛家鄉；戰事平定後，鄉民撿集死難者骨骸合葬於枋寮，乾隆皇帝嘉勉在事變中出錢出力的義民，賜匾「褒忠」，地方仕紳倡議建廟祭祀，即今新竹縣新埔褒忠亭義民廟。


▲新竹縣洪門協會緬懷義民爺忠義精神，每年都在義民廟辦理捐贈白米公益活動。（圖／記者常似虎攝 , 2018.08.27）

嗣後發生的戴潮春事件、以及抗日義士亦然；兩百多年來，新竹褒忠義民廟的祭祀範圍不斷擴大，從道光年間的四大庄輪祭，而十二庄，由十二庄而十四庄，直到今天的十五大庄，涵括整個新竹縣、市，桃園縣中壢、觀音鄉、楊梅鎮、龍潭鄉等十九個鄉鎮市。


▲ 新竹縣洪門協會緬懷義民爺忠義精神，每年都在義民廟辦理捐贈白米公益活動。（圖／記者常似虎攝 , 2018.08.27）

相對而言，以「反清復明」為宗旨的洪門協會，原本與義民爺是「各為其主」，但隨著朝代更迭、歷史變遷，忠義精神千古留存不改；理事長劉宗衡表示，洪門各山堂經過合法登記為社團法人，由秘密組織轉成一般民間社團「洪門協會」，熱心公益、濟弱扶傾，經常性的辦理各項捐贈、義剪等公益活動，與義民爺爺的忠義精神完全一致，都是守護家園、穩定社會的重要基石。

關鍵字義民祭義民軍洪門協會新竹縣
摩鐵押人凌虐？原來是開趴起衝突新莊21例登革熱　近半和菜園有關

相關新聞

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan