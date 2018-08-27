NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈豪雨不停　南市災防高度警戒議員關切災後處理　望補助從速從寬遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
政治

反空汙、反核食、反深澳達標　國民黨力拼公投綁大選

記者戴祺修／台北報導2018/08/27 12:39
▲國民黨推動「反核食、反空汙、反深澳電廠」三項公投連署書送件記者會。（圖／記者戴祺修攝,2018.08.27）
▲國民黨推動「反核食、反空汙、反深澳電廠」三項公投連署書送件記者會。（圖／記者戴祺修攝,2018.08.27）

國民年底選舉主軸反空汙、反深奧、反核食三大公投案順利募集超過48萬份，國民黨副主席兼秘書長曾永權今(27)日強調，國民黨所推動的三項公投，都是為著顧民生、護健康，中選會應該依照公投法儘速審查並公告，並且希望全國人民為著自己及下一代的健康，在年底選舉投下寶貴的一票，讓三項公投順利過關。 

曾永權表示，今年年初國民黨為著反空汙、重食安、顧健康推動三項公投案，感謝所有鄉親熱烈的支持，使得二階段的連署可以順利達成，截至目前為止，三項公投案連署份數都大幅超過法定要求的281,745份。其中，反空汙公投達到496,444份；反核食公投達到478,015份；反深澳電廠公投達到482,507份，總連署數達到1,456,966份。 

反核食提案人郝龍斌表示，這三項公投都是民生議題，因此是超越藍綠、不分黨派的。他指出，有許多不同立場的民眾也都一同參與連署。也聽到有民眾表示質疑，為什麼民進黨自稱「反核」，卻引進日本核災區的食品來汙染台灣? 

郝龍斌表示，面對民進黨政府挾著國會多數的一意孤行，唯有使用直接民權來告訴政府，人民不要核災區的食品，不要有空汙，不要燃煤的深澳電廠。 

反空汙公投提案人盧秀燕指出，在第二階段的連署過程中，受到不斷的刁難及打壓，中選會用了100多天在審查反空汙公投，壓縮了連署的時間，若要在年底進行公投，只有30多天可以推動連署。她表示，正因為民進黨政府的打壓，反而讓人民產生反感而積極參與連署，使得第二階段的連署數都大幅超過了法定的281,745份。 

反深澳電廠提案人林德福也表示，中選會只要確認第二階段的連署書中，有281,745份是合格的，就應該馬上宣布三項公投案成立，不要一直刁難打壓。讓人民所關心的公投案能在年底順利成立。 

關鍵字公投綁大選曾永權盧秀燕郝龍斌反空汙
南台綠鐵票倉崩盤？他提這招被吐槽藍軍北市長、議員登記　馬英九力挺

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan