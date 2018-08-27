反空汙、反核食、反深澳達標　國民黨力拼公投綁大選

曾永權表示，今年年初國民黨為著反空汙、重食安、顧健康推動三項公投案，感謝所有鄉親熱烈的支持，使得二階段的連署可以順利達成，截至目前為止，三項公投案連署份數都大幅超過法定要求的281,745份。其中，反空汙公投達到496,444份；反核食公投達到478,015份；反深澳電廠公投達到482,507份，總連署數達到1,456,966份。

國民年底選舉主軸反空汙、反深奧、反核食三大公投案順利募集超過48萬份，國民黨副主席兼秘書長曾永權今(27)日強調，國民黨所推動的三項公投，都是為著顧民生、護健康，中選會應該依照公投法儘速審查並公告，並且希望全國人民為著自己及下一代的健康，在年底選舉投下寶貴的一票，讓三項公投順利過關。

反核食提案人郝龍斌表示，這三項公投都是民生議題，因此是超越藍綠、不分黨派的。他指出，有許多不同立場的民眾也都一同參與連署。也聽到有民眾表示質疑，為什麼民進黨自稱「反核」，卻引進日本核災區的食品來汙染台灣?

郝龍斌表示，面對民進黨政府挾著國會多數的一意孤行，唯有使用直接民權來告訴政府，人民不要核災區的食品，不要有空汙，不要燃煤的深澳電廠。

反空汙公投提案人盧秀燕指出，在第二階段的連署過程中，受到不斷的刁難及打壓，中選會用了100多天在審查反空汙公投，壓縮了連署的時間，若要在年底進行公投，只有30多天可以推動連署。她表示，正因為民進黨政府的打壓，反而讓人民產生反感而積極參與連署，使得第二階段的連署數都大幅超過了法定的281,745份。

反深澳電廠提案人林德福也表示，中選會只要確認第二階段的連署書中，有281,745份是合格的，就應該馬上宣布三項公投案成立，不要一直刁難打壓。讓人民所關心的公投案能在年底順利成立。