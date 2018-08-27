罕見疾病致呼吸衰竭 14歲青少女換肺重生

（中央社記者郝雪卿台中27日電）14歲的宜婷兩年前因罹患罕見疾病卡斯特曼病導致肺病變，並惡化到呼吸衰竭，還好獲得捐贈肺臟，在中山醫學大學附設醫院進行肺臟移植手術，今天順利出院。

中山醫大附設醫院外科部主任夏君毅受訪表示，宜婷在即將就讀國一時發病，經確診是卡斯特曼病，這是一種淋巴腫瘤病變所引起的自體免疫反應，宜婷的病程發展迅速，才發病半年就因合併阻塞性細支氣管炎而呼吸衰竭，必須依靠呼吸器撐持。

由於宜婷的呼吸狀況逐漸惡化，今年5月23日由台中榮民總醫院小兒加護病房，轉到中山醫學大學附設醫院小兒加護病房，準備隨時進行肺臟移植。