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中央社

罕見疾病致呼吸衰竭 14歲青少女換肺重生

中央社2018/08/27 12:20
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中27日電）14歲的宜婷兩年前因罹患罕見疾病卡斯特曼病導致肺病變，並惡化到呼吸衰竭，還好獲得捐贈肺臟，在中山醫學大學附設醫院進行肺臟移植手術，今天順利出院。

中山醫大附設醫院外科部主任夏君毅受訪表示，宜婷在即將就讀國一時發病，經確診是卡斯特曼病，這是一種淋巴腫瘤病變所引起的自體免疫反應，宜婷的病程發展迅速，才發病半年就因合併阻塞性細支氣管炎而呼吸衰竭，必須依靠呼吸器撐持。

由於宜婷的呼吸狀況逐漸惡化，今年5月23日由台中榮民總醫院小兒加護病房，轉到中山醫學大學附設醫院小兒加護病房，準備隨時進行肺臟移植。

夏君毅指出，宜婷轉院後的呼吸狀況仍持續惡化，還好5月31日台中榮總有一名頭部外傷的患者大愛器捐，在中榮移植團隊的協助下，當晚即摘取雙側肺臟，於中山醫大附設醫院進行雙側肺臟移植。

夏君毅表示，宜婷歷經10個小時的手術 ，術後經醫療團隊的細心照護，從控制感染、移除呼吸器、拔除氣切管，積極復健到能下床活動，終於在今天可以出院了。

醫療團隊今天為宜婷舉辦慶生會，宜婷在阿公、阿嬤及媽媽的陪同下，開心出席慶生會。她說，很感謝大家對她的照顧，很期待可以再回校園，喜歡畫漫畫的她，平時住院無聊時都在畫畫解悶，希望以後能到日本學漫畫。（編輯：陳清芳）1070827

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