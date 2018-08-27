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新莊21例本土登革熱　近半數感染源和菜園有關

記者蔡琇惠／新北報導2018/08/27 12:36
▲新北市衛生局長林奇宏表示，已針對278名菜園耕作戶及周圍住戶每日關懷監測健康情形，防堵疫情蔓延。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.08.27）
▲新北市衛生局長林奇宏表示，已針對278名菜園耕作戶及周圍住戶每日關懷監測健康情形，防堵疫情蔓延。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.08.27）

新北市新莊本土登革熱病例持續攀升，今(27)天新增2例，累計21例。為防堵疫情蔓延，衛生局採取新作法，針對278名菜園耕作戶及周圍住戶每日關懷監測健康情形，也呼籲民眾，一旦出現發燒、頭痛、肌肉痛等症狀，切勿自行服藥，儘速就醫、透過快篩就能立即判斷是否感染。

新北市衛生局長林奇宏表示，新增2例本土登革熱為自立里68歲女性、瓊林里59歲男性，2人分別於8月22日及8月24日出現發燒症狀，經登革熱快篩陽性通報後確診，目前都住院治療中，狀態穩定。調查發現，他們發病前都曾至瓊林路菜園種菜，研判與瓊林里高風險區域有關。

林奇宏指出，目前21例個案中，有10例感染來源都和菜園有關，但他們在出現發燒、頭痛症狀後，大多都是先自行服藥，沒有在第一時間就醫，因此，針對瓊林南路市民農園及瓊林路、瓊林北路私有菜園掌握的耕作戶及周邊住戶，會密切監測健康情形，每日電話關懷，其中1名在上周五曾出現發燒症狀，經登革熱快篩結果陰性。

衛生局除持續掌握相關名單，也呼籲民眾務必每天留意自身健康，如出現發燒、頭痛、肌肉痛等疑似登革熱症狀，切勿自行服藥，請儘速至「登革熱快篩試劑合約院所」或於瓊林里瓊泰市民活動中心及興漢里新莊區衛生所設立「登革熱篩檢衛教站」進行評估篩檢。

衛生局指出，瓊林里市民農園12公頃農地集中有明確圍籬區隔，有利於進出管制，但瓊林路、瓊林北路面積約4公頃的私有農地及菜園則過於分散管制不易，即日起展開加強巡查，一旦發現有積水容器就立即開罰3千到1萬5千元，同時呼籲這2處高風險區域農園持續採管制禁止採收耕作，9月底前若無新增病例出現才宣告解除。

關鍵字登革熱瓊林里菜園
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