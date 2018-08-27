真男人！剛留守完就被急召救災　阿兵哥「一句話」被讚翻

超 MAN！真男人無誤！日前一名阿兵哥人妻在臉書社團表示，老公剛留守完回家，連軍服都還沒清洗、曬乾就被急召去南部淹水區救災，她看了不禁感到心疼，但老公「這句話」卻讓她引以為傲，網友們則是欽佩不已。
熱帶低壓壟罩南台灣，造成南部地區連日豪雨侵襲、災情不斷，國軍弟兄也被徵召去救災。一名人妻在臉書社團「爆怨公社」PO 照指出，老公才剛留守回到家中，屁股都還沒坐熱，軍服也還來不及洗好曬乾就又被急召去救災了，她心疼老公「從凌晨不知道幾點忙到現在還不能休息」。
▲原 PO 與軍人老公的恩愛對話截圖。（圖／翻攝自臉書社團爆怨公社）
同時更慶幸老公懂得苦中作樂，並公開與老公 LINE 的對話截圖，圖中可見，老公直說「沒關係的，老公那時候當兵就是為了幫助人民，活著才有意義壓！」「今天很多居民看著我說謝謝，還送吃的喝的給我，我也很開心。」等正面積極的字眼，讓人妻不禁引以為傲「好吧！好好加油，把你借給災民了，希望大家都能趕快整頓好家園。」
▲原 PO 心疼老公救災辛苦疲累，但老公卻非常樂於助人，直說「沒關係的，老公那時候當兵就是為了幫助人民，活著才有意義壓！」（圖／翻攝自臉書社團爆怨公社）
此文一出，網友們紛紛讚爆原 PO 老公：「推啊！真男人」、「新好男人！」「你有一個偉大的老公，這樣的老公通常都不會讓你失望～～」並留言致謝：「謝謝這些救災的國軍，國家有你們很棒」、「真的辛苦了！國軍的辛苦只有國軍跟家屬懂！挺你們！」「謝謝你先生的付出，也謝謝妳的支持。災區民眾真的很感謝。」