真男人！剛留守完就被急召救災　阿兵哥「一句話」被讚翻

超 MAN！真男人無誤！日前一名阿兵哥人妻在臉書社團表示，老公剛留守完回家，連軍服都還沒清洗、曬乾就被急召去南部淹水區救災，她看了不禁感到心疼，但老公「這句話」卻讓她引以為傲，網友們則是欽佩不已。

熱帶低壓壟罩南台灣，造成南部地區連日豪雨侵襲、災情不斷，國軍弟兄也被徵召去救災。一名人妻在臉書社團「爆怨公社」PO 照指出，老公才剛留守回到家中，屁股都還沒坐熱，軍服也還來不及洗好曬乾就又被急召去救災了，她心疼老公「從凌晨不知道幾點忙到現在還不能休息」。



▲原 PO 與軍人老公的恩愛對話截圖。（圖／翻攝自臉書社團爆怨公社）