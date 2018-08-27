南台灣「綠鐵票倉」恐崩盤？他提「救民進黨神招」被吐槽

年底大選逼近，政治人物的一舉一動都成為選民關注的焦點。近來熱帶性低氣壓帶來的超大豪雨讓中南部地區傳出許多淹水災情，總統蔡英文南下勘災卻搭著雲豹裝甲車引發民怨，外界質疑此舉恐怕也會對綠營選情帶來不利影響。一名網友在 PTT 「 HatePolitics 」看板中提出一招挽救民進黨選情的方法，卻慘遭網友吐槽。

該網友在文中表示，若要拯救民進黨的選情，必須由總統蔡英文一聲下令不讓姚文智登記參選台北市長，承認他的表現未達選民的期待和民進黨的標準，必須為提出如此水準之台北市長候選人一舉向選民道歉。