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政治

南台灣「綠鐵票倉」恐崩盤？他提「救民進黨神招」被吐槽

編輯中心／綜合報導2018/08/27 12:30
▲總統蔡英文南下勘災卻搭著雲豹裝甲車引發民怨，外界質疑此舉恐怕會對綠營選情帶來不利影響。一名網友在 PTT 提出一招挽救民進黨選情的方法，卻慘遭網友吐槽。（示意圖／魏明谷競選辦公室提供，2018.08.11)
▲總統蔡英文南下勘災卻搭著雲豹裝甲車引發民怨，外界質疑此舉恐怕會對綠營選情帶來不利影響。一名網友在 PTT 提出一招挽救民進黨選情的方法，卻慘遭網友吐槽。（示意圖／魏明谷競選辦公室提供，2018.08.11)

年底大選逼近，政治人物的一舉一動都成為選民關注的焦點。近來熱帶性低氣壓帶來的超大豪雨讓中南部地區傳出許多淹水災情，總統蔡英文南下勘災卻搭著雲豹裝甲車引發民怨，外界質疑此舉恐怕也會對綠營選情帶來不利影響。一名網友在 PTT 「 HatePolitics 」看板中提出一招挽救民進黨選情的方法，卻慘遭網友吐槽。

該網友在文中表示，若要拯救民進黨的選情，必須由總統蔡英文一聲下令不讓姚文智登記參選台北市長，承認他的表現未達選民的期待和民進黨的標準，必須為提出如此水準之台北市長候選人一舉向選民道歉。

此外，原 Po 也提到不需要公開支持柯文哲，但要求台北市議員以選民的利益重於政黨利益，民進黨全力輔助全台北市議員，尊重台北市議員認為各自最佳的選法。如此一來會快速拉抬民進黨的選情，甚至快速提升全台選情。


▲總統蔡英文南下勘災卻搭著雲豹裝甲車引發民怨，外界質疑此舉恐怕會對綠營選情帶來不利影響。一名網友在 PTT 提出一招挽救民進黨選情的方法，卻慘遭網友吐槽。（圖／翻攝自 PTT ）

不過，此一說法網友們似乎不買帳，紛紛吐槽「勞基法給我修回來」、「別想了，時間早就過去了，終須一戰」、「要不要順便把姚文智拖去砍頭？」「順便把高雄債還個 2000 億」、「民進黨還想洗白？省省吧」；其他網友則表示「放心，年輕人會投廢票，然後年底民進黨依舊勝選」、「藍綠都讓其支持者失望了！」

關鍵字蔡英文姚文智民進黨選情淹水勘災ptt
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