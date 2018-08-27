新鉅科良率拉升 拚營運翻轉

（中央社記者韓婷婷台北27日電）光學鏡頭廠新鉅科進入快速轉變期，隨著高階鏡頭良率明顯拉升，推動營運規模擴大，獲利表現可望出現翻轉，第3季單月及單季的獲利表現將成為重要關鍵轉折。
新鉅科表示，1300萬畫素的高階鏡頭於今年4-5月開始進入量產，當時良率還不到50%，不過在積極努力下良率已逐月攀升，良率明顯拉高挹注下，7月營收衝上新台幣2.2億元，月增48.65%，年增194.14%，後續仍需觀察產量是否能進一步拉大。
新鉅科表示，大股東丘鈦入主後，協助進行生產設備汰舊換新，目前整體月產能約為1000萬顆，設備升級持續中，並陸續擴充產能，預計年底前可完成，屆時產能將進一步提升因應新的需求。
展望第3季，新鉅科指出手機鏡頭占比在第3季已超過NB（含平板應用），整體產品組合逐步改善，良率也拉升不少，預估在營運規模擴大產品組合比較好下，有助毛利率朝向正向表現，傳統第4季應該稍微趨緩，但目前看來季減不至於太多。
新鉅科第2季雖然營收大增但還未達到規模經濟，財報仍呈現虧損，單季稅後虧損 1.3 億元，每股虧損0.82 元，累計 1-6 月稅後虧損 3.19 億元，每股虧損2.01元。
新鉅科去年透過私募引進鏡頭模組大廠丘鈦集團，目前持有新鉅科股權比例約 36%，丘鈦的主力客戶包括中國大陸手機品牌廠華為、OPPO 等，丘鈦入主新鉅科後對新鉅科出海口有實質的幫助。（編輯：林沂鋒）1070827