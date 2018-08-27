新鉅科良率拉升 拚營運翻轉

（中央社記者韓婷婷台北27日電）光學鏡頭廠新鉅科進入快速轉變期，隨著高階鏡頭良率明顯拉升，推動營運規模擴大，獲利表現可望出現翻轉，第3季單月及單季的獲利表現將成為重要關鍵轉折。

新鉅科表示，1300萬畫素的高階鏡頭於今年4-5月開始進入量產，當時良率還不到50%，不過在積極努力下良率已逐月攀升，良率明顯拉高挹注下，7月營收衝上新台幣2.2億元，月增48.65%，年增194.14%，後續仍需觀察產量是否能進一步拉大。

新鉅科表示，大股東丘鈦入主後，協助進行生產設備汰舊換新，目前整體月產能約為1000萬顆，設備升級持續中，並陸續擴充產能，預計年底前可完成，屆時產能將進一步提升因應新的需求。