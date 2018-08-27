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中央社

言論緊縮 俄男子貼文唱衰國家吃官司

中央社2018/08/27 12:30
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯男子尼基丁（Eduard Nikitin）2015年在社群網站上分享一則關於國家前途無亮的笑話，3年後的今天，他卻因這則分享與另一貼文，被控極端主義面臨受審。

在俄羅斯，有越來越多這種看似無傷大雅的幽默貼文受到當局起訴，幾已形成趨勢，42歲的尼基丁只是其中一例。

律師們表示，克里姆林宮當局是要讓人民在網路上分享言論前能三思而後行，因為網路是少數能集結反對勢力的相對自由空間。

尼基丁的案子20日在聖彼得堡（Saint Petersburg）進行初步審訊，他的律師卡馬金（Maxim Kamakin）說：「現在的情況是，只要不認同我們的國家領導，任何人開個無妨的笑話也會被起訴。在我們國家似乎只有樂觀分子才有權生存。」

尼基丁是一名失業的身障人士，其中一則被認為犯法的貼文，是談到一名父親直白地告訴兒子，俄羅斯近期內都不會有任何起色；另一則貼文則是一張俄羅斯棉襖（vatnik）圖。它既是蘇聯時代流行的棉襖，同時也指稱那些教育程度不高、盲目服從當權者的俄羅斯人。

尼基丁的律師表示，這件「荒唐」官司已使尼基丁的銀行帳戶遭到封鎖、電腦短暫被沒收，使他無法參與任何唱反調的活動。

當局對尼基丁的控訴用詞模糊，稱他煽動仇恨或貶低人性尊嚴，最多可判6年有期徒刑。不過這類官司大多判刑很短，或是罰款、社區勞動收場。（譯者：林宏翰/核稿：陳亦偉）1070827

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