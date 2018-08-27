言論緊縮 俄男子貼文唱衰國家吃官司

（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯男子尼基丁（Eduard Nikitin）2015年在社群網站上分享一則關於國家前途無亮的笑話，3年後的今天，他卻因這則分享與另一貼文，被控極端主義面臨受審。

在俄羅斯，有越來越多這種看似無傷大雅的幽默貼文受到當局起訴，幾已形成趨勢，42歲的尼基丁只是其中一例。

律師們表示，克里姆林宮當局是要讓人民在網路上分享言論前能三思而後行，因為網路是少數能集結反對勢力的相對自由空間。

尼基丁的案子20日在聖彼得堡（Saint Petersburg）進行初步審訊，他的律師卡馬金（Maxim Kamakin）說：「現在的情況是，只要不認同我們的國家領導，任何人開個無妨的笑話也會被起訴。在我們國家似乎只有樂觀分子才有權生存。」