社區營養推廣中心啟動 迎接高齡社會來臨

國建署今天在總統府內舉行啟動儀式，邀請陳副總統一同見證。陳副總統致詞時表示，1950到1960年代，當時孩童營養不夠，政府在社區營養站提供國小學生牛奶，如今國人平均壽命延長，老年人口越來越多，推廣營養觀念的對象也從小孩轉換成銀髮族。

衛生福利部國民健康署為協助民眾建立正確、健康的飲食觀念，106年首次結合台中市、台南市、花蓮縣等3縣市政府試辦社區營養教育模式，107年擴大倡議各縣市政府衛生局至少建置一處「社區營養推廣中心」，因地制宜提供社區民眾相關服務。

（中央社記者呂欣憓台北27日電）衛福部國健署今天舉行社區營養推廣中心啟動儀式，副總統陳建仁說，成立健全的營養諮詢網絡，配合長照2.0政策，中央和地方、政府和民間攜手合作，就不怕高齡社會的來臨。

陳副總統表示，因應長照2.0政策，不同社區有不同的老人照顧中心，還有長青食堂，長青食堂內有社區營養師的幫忙，大家吃得下、吃得對、吃得巧，現在有了社區營養推廣中心，就可以更好地照顧國人。

陳副總統指出，社區營養推廣中心是總統蔡英文2016年競選時的承諾，成立健全的營養諮詢網絡，配合長照2.0政策，中央和地方、政府和民間攜手合作，就不怕高齡社會的來臨；此外，政府要照顧失智、失能的老人之外，讓健康老人吃得很健康，就能預防失智、失能，老人家就能活躍健康地生活。

出席啟動儀式的衛福部次長何啟功也表示，長照制度搭配營養預防教育，讓老人吃得下、吃得夠、吃的對、吃得巧，避免老人因為營養不均衡衍生其他健康問題。（編輯：林沂鋒）1070827