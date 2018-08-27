橘子除息首日強勢完成填息 鈊象穩朝填息路邁進

橘子 (6180-TW) 與遊戲股王鈊象 (3293-TW) 今 (27) 日同步除息，橘子由於每股僅配發 0.5 元現金股利，加上下半年旗下手遊鉅作《天堂 M》改版營運後市看俏，盤中成功完成填息；鈊象則是每股配發 11 元現金股利，股價開高後維持平盤上震盪走勢，填息率近 2 成，朝填息之路穩健邁進。

橘子第 3 季將展開《天堂 M》黑妖改版與伺服器移民活動，法人預估，在黑妖改版效應與伺服器移民活動雙雙加持下，加上下半年將推出玩家期待已久的改版內容，第 3 季營運後市看俏。除《天堂 M》外，《新楓之谷》、《新瑪奇》等線上遊戲也將在第 3 季展開與其他大型 IP 的合作。