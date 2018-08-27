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橘子除息首日強勢完成填息 鈊象穩朝填息路邁進

鉅亨網2018/08/27 12:56
鉅亨網 / NOWnews
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橘子 (6180-TW) 與遊戲股王鈊象 (3293-TW) 今 (27) 日同步除息，橘子由於每股僅配發 0.5 元現金股利，加上下半年旗下手遊鉅作《天堂 M》改版營運後市看俏，盤中成功完成填息；鈊象則是每股配發 11 元現金股利，股價開高後維持平盤上震盪走勢，填息率近 2 成，朝填息之路穩健邁進。

橘子第 3 季將展開《天堂 M》黑妖改版與伺服器移民活動，法人預估，在黑妖改版效應與伺服器移民活動雙雙加持下，加上下半年將推出玩家期待已久的改版內容，第 3 季營運後市看俏。除《天堂 M》外，《新楓之谷》、《新瑪奇》等線上遊戲也將在第 3 季展開與其他大型 IP 的合作。

橘子受惠《天堂 M》手遊帶動子公司營運同步走揚，第 2 季毛利率創近 65 季新高、營益率創單季新高，稅後純益 5.22 億元，季增 28.2％，年增 18.53 倍，創單季新猷，每股稅後純益 3.09 元，也寫下單季新高；上半年稅後純益 9.3 億元，年增 10.61 倍，每股稅後純益 5.51 元，創歷年同期新高。

鈊象部分，第 3 季在商用遊戲機台方面，由於上半年主要市場均呈現庫存去化與需求不明顯，鈊象對第 3 季營收成長力道保守看待，但將依計畫推出新品，推升營運動能，行動遊戲部分可望受惠暑假旺季效應，預期今年營收與獲利表現可望逐季走揚。

鈊象第 2 季受到商用機種客戶消化庫存影響下，稅後純益 2.39 億元，年減 1.58%，每股稅後純益 3.41 元；上半年稅後純益 4.13 億元，年增 3.05%，每股稅後純益 5.9 元。

橘子每股配發現金股利 0.5 元，除息參考價為 72.1 元。鈊象每股配發 11 元現金股利，創近 6 年來新高，除息參考價為 150 元。

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