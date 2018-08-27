防首次心臟病發作 阿斯匹靈成效不佳

美聯社報導，一項研究發現，阿斯匹靈無法預防中度風險者發生第一次中風或心臟病，因為他們的健康面臨許多威脅，像是吸菸、高血壓或高膽固醇。

人們已經使用阿斯匹靈超過一個世紀，至今仍摸不透阿斯匹靈在許多情況中的價值。這些最新研究的規模與長度都是數一數二，目的在測試這種平價血液稀釋劑對尚未有過心臟病或血管問題民眾的作用。

（中央社倫敦27日綜合外電報導）每天服用低劑量的阿斯匹靈，已知可以降低心臟疾病患者的心臟病與中風等心臟問題復發機率，但新的大型研究發現，對多數民眾而言，阿斯匹靈的風險還是大過它的好處。

另一項研究測試阿斯匹靈對糖尿病患者的影響，這些患者較可能罹患或死於心臟疾病，研究發現阿斯匹靈提供的適度好處，都被較大的嚴重出血風險給抵消了。另外，這項糖尿病患者研究也測試了魚油補充劑的成效，結果發現沒有助益。

英國牛津大學的研究報告領導人阿米塔吉（JaneArmitage）說，除了現在建議服用的患者以外，「全球醫師對於開立阿斯匹靈處方有很多不確定性」。他說：「如果你很健康，可能不需要服用。」

歐洲心臟學會（European Society of Cardiology）26日在德國慕尼黑會議上討論這項研究。阿斯匹靈研究每天使用100毫克藥物，比美國平常售出的81毫克還多，但劑量還是很低。成人劑量為325毫克。

一項由美國波士頓領導的研究，讓1萬2546人服用阿斯匹靈或安慰劑，這些民眾因為有其他健康問題，據信有中度風險，可能在10年內得到心臟病或中風。

5年後，兩組人各有4%出現心臟問題，遠低於預期，表示這些人實際上都處於低風險而非中度。領導這項研究的布里翰婦女醫院（Brigham and Women'sHospital）醫師嘉基安諾（J. Michael Gaziano）說，受試者服用的其他降血壓與降膽固醇藥物，也可能有效降低心臟問題風險，讓阿斯匹靈沒有什麼機會幫上更多忙。

研究發現，1%的阿斯匹靈服用者有腸胃出血問題，多數是中度，比率是安慰劑組的兩倍。阿斯匹靈服用者也有較多鼻出血、消化不良、胃食道逆流或腹痛問題。

這些研究獲得拜耳集團（Bayer）贊助，許多研究人員也諮詢了阿斯匹靈製造商。研究成果發表於英國醫學期刊「刺胳針」（Lancet）。

在糖尿病患者研究中，牛津大學研究人員將1萬5480名第一型或第二型糖尿病患者隨機分配成4組，讓他們每天服用阿斯匹靈、1公克魚油、兩種藥物都吃、服用安慰劑。這些民眾身體健康且沒有心臟問題病史。

7年半後，阿斯匹靈服用者出現心臟問題的案例減少，但卻出現較多的嚴重出血病例，因此大致上只是把一個風險換成另一個。

這項研究也測試了omega-3脂肪酸，也就是在鮭魚、鮪魚與其他魚類身上發現的好油。補充劑攝取者的表現沒有比安慰劑服用者好，每組人各有9%有心臟問題。

牛津大學研究領導人鮑曼（Louise Bowman）醫師說：「我們很有信心認為，魚油補充劑似乎無法預防心臟病。」

這項研究的主要贊助者是英國心臟基金會（British Heart Foundation）。拜耳與米蘭製藥公司（Mylan）分別提供阿斯匹靈與魚油。研究結果發表於「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal ofMedicine）。

紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone MedicalCenter）心臟病科醫師兼美國心臟醫學會（AmericanHeart Association）發言人高德柏格（NiecaGoldberg）醫師說，這項新研究沒有改變對阿斯匹靈或魚油的指導方針。他們只建議特定心臟衰竭患者服用魚油，並說考慮讓心臟病患者服用魚油是合理的。（譯者：張曉雯/核稿：鄭詩韻）1070827